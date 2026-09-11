Tennis: gli Under in campo al Ct Rimini, al Ct Conselice e da domani al Ct Cesenatico, i Veterani al Forum

RIMINI. Avanza sui campi del Circolo Tennis Rimini una bella tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma fino al 13 settembre.

Nell’Under 10 maschile quarti per Giulio Merendino, semifinali per Pietro Morganti.

Tabellone finale, ottavi: Giulio Merendino-Cesare Vernocchi 6-1, 7-5. Quarti: Pietro Morganti-Enrico Piraccini 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 maschile 1° turno tabellone finale: Achille Amadio-Kervens Villa 7-6 (5), 7-5. Quarti: Carlo La Malfa (n.3)-Nicolò Pazzaglini 6-3, 6-0.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Maya Puscas.

Tabellone finale, 2° turno: Bethshaica Villa-Carlotta Cova 6-3, 6-2, Iole Calcagno-Beatrice Mazzotti 7-6 (4), 6-4. Quarti: Maya Puscas-Sofia Sabatini 6-3, 6-7 (3), 10-4.

Nell’Under 14 maschile, turno di qualificazione: Marco Pirini (n.3)-Alessandro Farneti 6-1, 6-1, Tommaso Volponi (n.5)-Tommaso Mazzotti 6-3, 7-5.

Tabellone finale, 1° turno: Gianmaria Marchi-Lorenzo Aloisi 6-0, 6-2.

2° turno: Jonathan Ortenzi-Giulio Zama 7-5, 7-5, Matteo Serafini-Filippo Dascalu 7-6, 6-2, Elia Samorè-Erik Zani 6-1, 4-1 e ritiro, Matteo Campana-Alessandro Marcolini 6-0, 2-6, 10-5.

Nel femminile tabellone finale, 1° turno: Nicole Colonna-Bianca Fabbri 7-5, 6-0, Sol Francini-Virginia Arduini 6-3, 6-3.

2° turno: Eliza Gomba-Giulia Natali 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

CONSELICE. Avanza anche il torneo Under 12 maschile organizzato dal Ct Conselice, torneo che terrà banco fino al 13 settembre. 2° turno: Francesco Minguzzi-Matteo Moccia 6-3, 6-1, Luca Grossi-Edoardo Mengoli 6-4, 6-2, Simone Berdicchia-Cesare Fiorellini 6-1, 6-0, Tobia Di Diodoro-Davide Elias Dias Pinto 6-3, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.

CESENATICO. Al via domani (sabato) il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico. Sono 34 nel complesso i giocatori a via. Nel maschile (24 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Giovanardi, Claudio Carauddo ed Alessandro Frezza. Guida il seeding nel tabellone finale il 3.4 Pietro Allegra. Nel femminile la n.1 è Stefania Medeea Samoila, n.2 Emma Curcio, n.3 Vittoria Pracucci, n.4 Irene Landuzzi.

Il torneo terrà banco fino al 20 settembre, la giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

FORLI’. E’ partito sui campi del Forum Tennis di Forlì il torneo Provinciale Veterani Over 45 e 55 che terrà banco fino al 20 settembre. Due i tabelloni in programma per 17 giocatori in campo, agli ordini del giudice di gara Graziano Farolfi (direttore di gara Filippo Portalupi). Nell’Over 45 il n.1 è il 3.4 Fabrizio Mariani, n.2 il 3.5 Nicola Vacca. Approda ai quarti Gabriele Schiavo (Forum Tennis Forlì).

1° turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Fabio Baldacchini (4.6) 6-1, 6-3.

Nell’Over 55, dove il primo successo è quello di Gianluca Mambelli (Forum Tennis Forlì), si parte con il tabellone intermedio che vede le teste di serie assegnate nell’ordine al 4.2 Alberto Zattini ed al 4.4 Davide Ingannato. Nel tabellone finale n.1 Massimiliano Antonini (3.3), n.2 Gaddo Camporesi (3.4).

Primo tabellone, 1° turno: Gianluca Mambelli (4.5)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-2, 6-2.