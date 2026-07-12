Tennis, gli Under in campo al Ct Cesena e al Tc Viserba

CESENA. Siamo al rush finale sui campi del Circolo Tennis Cesena nel Memorial “William Matassoni” il torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Il torneo è diretto dal giudice di gara Andrea Bellelli.

Nell’Under 10 maschile match-clou tra Mattia Zammarchi (Ct Cesena) e Leonardo Gaudenzi (Ct Zavaglia).

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Ettore Cicognani-Enrico Piraccini 6-4, 7-6 (5). Quarti: Mattia Zammarchi-Thiago Prati 6-1, 6-2, Mattia Fabiani-Martino Cicognani 6-0, 6-1, Leonardo Gaudenzi-Leone Filippo Alfaroli 6-3, 6-1, Edoardo Caniato-Ettore Cicognani 6-2, 6-0. Semifinali: Mattia Zammarchi-Edoardo Caniato 6-1, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Mattia Fabiani 6-1, 6-3.

Nell’Under 10 femminile finale tra Elisabeth Nathalie D’Abbiero (Tennisclub Passeier) e Lucilla Zammarchi (Ct Casalboni).

Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Virginia Norcio 6-1, 6-2, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Camilla Testa 6-0, 7-5, Lucilla Zammarchi-Matilde Fusai 6-2, 6-0. Semifinali anche per Vittoria Korneva. Semifinali: D’Abbiero-Liera 6-1, 6-3, Zammarchi-Korneva 6-2, 7-5.

Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Camilla Conti (Siro Tennis Bologna).

Semifinali: Emma Curcio (n.1)-Anna Battistini 6-0, 6-1, Camilla Conti (n.2)-Ginevra Cacchi 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Noah Prati (Tennis Villa Carpena) seguito da Matteo Silvani (Ct Cesena). Semifinali: Noah Prati-Pietro Allegra (n.1) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Matteo Silvani (n.2)-Alessandro Pinto (n.3) 6-2, 7-5.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile finale tra Mattia Bruni (Tc Poggese) ed Elia Naldi (Ct Massa).

Semifinali: Mattia Bruni (n.1)-Luca Bertozzi 6-1, 6-0, Elia Naldi (n.2)-Gianmaria Mussoni (n.6) 6-3, 6-3.

Nell’Under 16 femminile in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) e Giulia Falzoni (Tc Cento). Semifinali: Beatrice Sanna (n.2)-Camilla Conti 6-3, 6-0, Giulia Falzoni (n.1)-Bianca Bulzamini 6-1, 6-0.

Nell’Under 16 maschile l’atto finale mette di fronte Leonardo Bartoletti (Valmarecchia Sporting Club) ed Alessandro Casanova (Tc Riccione).

Nell’Under 16 maschile quarti: Leonardo Bartoletti (n.1)-Federico Sparagi 6-4, 6-0, Luca Battistini (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 7-6 (5), Alessandro Casanova (n.3)-Filippo Menzolini 6-0, 6-3, Marco Menichetti (n.2)-Diego Gentile 7-6 (6), 7-5. Semifinali: Bartoletti-Battistini 6-0, 7-5, Casanova-Menichetti 6-0, 6-2.

VISERBA. Avanza a suon di risultati un grande appuntamento con il tennis giovanile sui campi del Tennis Club Viserba. Va in scena infatti fino al 19 luglio la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Numero di iscrizioni record, ben 155 al via nei sei tabelloni in programma, di cui 26 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 12 maschile (34 iscritti) si parte con il primo tabellone Nc, poi quello finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Giulio Fusacchia, Achille Amadio, Nicolò Pazzaglini ed Alessandro Bisi.

Tabellone Nc, 1° turno: Gianmarco Silvagni-Damian Raul Borca 6-2, 6-0, Michele Cortesi-Francesco Verni 3-6, 6-3, 10-5.

Nell’Under 12 femminile si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Gioia Manfroni ed Ada Milocco, nel tabellone finale n.1 Rachele Oddone, n.2 Yara Charmiti.

1° turno: Maya Puscas-Penelope Baraccani 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 femminile primo tabellone con le teste di serie assegnate nell’ordine a Bianca Amadei e Nicole Colonna, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Emma Veronesi.

1° turno: Francesca Emma Moro-Bianca Fabbri 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 maschile (57 al via) il primo tabellone è Nc, nel secondo tabellone di 4° n.1 Giulio Zama, n.2 Leo Mazzarini, n.3 Davide Bendandi, n.4 Samuele Bettella, n.5 Lorenzo Mattioli, n.6 Alessandro Pericoli, n.7 Lorenzo Saccani. Nel tabellone finale guida le fila Leonardo Cenciarini davanti a Mattia Vincenzi, Tommaso Pilati e Riccardo Paolini.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Luigi Erbacci-Leonardo Zamagni 6-3, 6-4, Francesco Emilio Sanchi-Riccardo Ferrari 6-0, 6-0. Tabellone di 4°, 1° turno: Mattia Bruschi-Raffaele Ortenzi 6-2, 6-3. 2° turno: Gianluca Collico-Riccardo Sbrollini 6-0, 6-3, Alessandro Farneti-Mattia Comaschi 6-1, 6-3. 3° turno: Pietro Rovinelli-Tommaso Semprini 6-1, 6-2, Gianmaria Mancini-Gianmaria Chietera 2-6, 6-1, 10-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Marco Mazza).

Sempre da venerdì si gioca sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 48 giocatori. Nel maschile (44 al via) nella prima sezione si qualificano Federico Sanchi ed Andrea Bianchi. Nella sezione di 4° le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Pedrella Moroni, Gianmaria Sarti, Pierluigi Petrucci, Manuel Morini, Leone Franchi, Matteo Bonifazi, Emanuele Battistini ed Andrea Fabbri. 1° turno: Alberto Biasini-Andrea Bianchi 6-1, 6-2, Alessandro Guzinschi-Matteo Muccioli 1-6, 7-6, 12-10. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Leonardo Bartoletti, n.3 Tommaso Zanzini, n.4 Giulio Puzielli. Nel femminile n.1 Eva Raimondi, n.2 Sofia Ferrari.