Tennis: gli Under in campo al Casalboni e al Russi Sporting Club, i Veterani al Ct Zavaglia

SANTARCANGELO. Avanza una bella edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Notevole la partecipazione, ben 180 giocatori suddivisi negli otto tabelloni in programma. Tra questi 31 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno: Jacopo Tazzari-Michele Cortesi 6-1, 6-0, Leonardo Giovanardi-Amedeo Chietera 6-4, 6-3, Mattia Gaggi-Diego Lombardi 6-1, 6-1, Leonardo Oligeri-Giulio Paolucci 6-3, 2-6, 10-4.

Under 10 femminile, 1° turno: Micol Foggia-Lina Mazzarini 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Emma Mattone-Stella Marcaccini 6-3, 6-0.

Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) n.1 Petra Salvi, n.2 Elisabetta Pastore.

1° turno: Emma Morelli-Nicole Colonna 7-6, 6-4, Cecilia Corbelli-Matilde De Biagi 6-1, 6-3, Carolina Franchini-Anna Gennari 7-6, 6-1.

Nell’Under 12 maschile (in 39 al via) guidano le fila i 3.4 Cesare Biondi, Noè Baldini e Pietro Marinelli, a seguire i 3.5 Davide Puddu, Marcello Liera e Diego Gentile. Nella prima sezione teste di serie nell’ordine a Tommaso Monti, Lorenzo Kapros, Federico Bettinelli, Francesco Paganelli e Riccardo Arcangeli. 3° turno: Gianluca Mezzapesa Valdinoci-Cesare Manieri 7-5, 6-1, Gianmaria Mancini-Mattia Scarpellini 6-3, 6-3, Gianmaria Chietera-Giacomo Terenzi 6-4, 6-1. 4° turno: Alberto Marciano-Edoardo Casadei 6-3, 2-6, 10-7, Matteo Campana-Filippo Dascalu 6-1, 6-2.

Nell’Under 14 femminile (24 iscritte) la n.1 è Elettra Fabbri, seguita da Gloria Nucci, Flora Zanzi ed Anna Parmeggiani. 3° turno: Emma Moroni-Giorgia Cevoli 6-4, 6-3, Sofia Ferrari-Lola Arlotti 6-2, 6-4, Alessia Rocchi-Valentina Baldinini 6-3, 6-4, Valentina Zavaglia-Lucia Barbieri 7-6, 6-3.

Nell’Under 14 maschile (39 al via) i big sono nell’ordine Ian Catallo, Jacopo Andruccioli, Michele Tonti e Nicolas Conti. Nel primo tabellone, 2° turno: Ettore Torreggiani-Tommaso Gallinucci 6-0, 7-5. 3° turno: Alessandro Pagliara-Alessandro Guzinschi 7-5, 7-6. 4° turno: Matteo Limoncelli-Carlos Bevilacqua 6-1, 7-5, Davide Capodagli-Tommaso Patrignani 6-4, 1-6, 10-5, Yari Mussoni-Emanuele Battistini 6-7, 6-1, 10-5.

Nel primo tabellone teste di serie nell’ordine a Leonardo Tana, Elia Sabatini, Francesco Paganelli, Leo Mazzarini e Francesco Martinini.

Nell’Under 16 maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Federico Berti, Paolo Duranti e Leonardo Capogrossi. 4° turno: Alessandro Giannini-Lorenzo Cenci 6-0, 6-2, Alan Brocculi-Matteo Berardi 6-4, 7-5. 5° turno: Stefan Stanciu-Filippo Quadrelli 6-1, 6-4.

Nel tabellone finale n.1 Diego Tarlazzi, n.2 Giulio Zamboni Campadelli.

Nell’Under 16 femminile le giocatrici con classifica migliore sono nell’ordine Emma Molinari e Letizia Bazzocchi. 2° turno: Nicole Menghi-Bianca Lugaresi 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Massimo Carlo, direttore di gara Marcello Lotti.

RUSSI. Avanza il torneo giovanile Under 12-14, maschile e femminile, del Russi Sporting Club. E’ la prima edizione del torneo Under russiano diretto dal giudice di gara Paride Gordini, mentre il direttore di gara è Riccardo Cicinelli. Nell’Under 12 maschile n.1 Gabriele De Vita, n.2 Davide Puddu, già nei quarti Filippo Trioschi, Leon Francesco Benericetti e Tommaso Volponi

Ottavi: Benericetti-Giulio Gurioli 6-4, 6-1, Volponi-Nicolò Tudini 6-2, 6-0.

Nell’Under 14 maschile n.1 Andrea Picariello, n.2 Noè Baldini, n.3 Ian Catallo, n.4 Dante Terzi. 1° turno: Tommaso Brandano-Alessandro Minguzzi 6-2, 6-2. 2° turno: Tommaso Aguiari-Riccardo Vecchi 4-6, 6-0, 12-10.

RAVENNA. E’ partito lunedì sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Veterani, il trofeo “Aon” riservato alle categorie Over 45, 55 e 65 maschili, con un montepremi complessivo di 300 euro. Nel complesso sono 41 i giocatori al via. Vediamo le teste di serie. Nell’Over 45 n.1 Andrea Travaglini (3.1), n.2 Davide Coffari (3.4).

1° turno: Davide Donadi (4.3)-Giovanni Sgarbi (4.3) 6-4, 6-4, Stavros Papageorgiou (4.3)-Armando Bregant (4.4) 6-3, 6-1.

Nell’Over 55 si parte con la sezione di 4° che vede i seguenti favoriti, nell’ordine i 4.1 Delio Rinaldi, Ferdinando Fiore ed il 4.2 Massimiliano Filippini.

1° turno: Marco Sighinolfi (4.5)-Fabio Bonafè (4.4) 6-0, 6-0. 2° turno: Simone Scarponi (4.4)-David Pedrini (4.3) 6-3, 6-3.

Nel tabellone finale n.1 Paolo Passerini (3.1), n.2 Ivan Gardini (3.3).

Nell’Over 65 n.1 Franco Torreggiani (3.5), n.2 Franco Ghedini (4.1).

1° turno: Maurizio Tassi (4.6)-Redeo Biondi (Nc) 7-6, 4-6, 10-6.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Adele Valentini.