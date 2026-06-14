Tennis, gli Under fanno tappa a Faenza

Sui campi del Tc Faenza va in scena una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 9 maschile, primo turno: Pietro Adamo Pirini-Gabriel Ballotta 7-5, 6-2, Andrea Dal Pozzo-Daniel De Nittis 6-2, 6-0, Filippo Ferri-Giacomo Zingale.
Under 12 femminile, secondo turno: Tommaso Trioschi-Tommaso Andreoli 6-2, 6-3, Enrico Cavaliere-Cesare Fiorellini 6-1, 6-2, Liam Lanzoni-Francesco Geminiani 6-0, 6-1, Edoardo Giusberti-Leonardo Wannis 6-2, 6-2.
Under 14 maschile, quarto turno: Louis Paolo Pietrantonio-Enea Giulio Barraco 6-1, 6-1, Tommaso Volponi-Federico Giusberti 6-0, 6-0, Riccardo Paglionico-Pietro Rambelli 2-6, 6-3, 10-4, Diego Casadei-Filippo Trioschi 6-3, 6-2.