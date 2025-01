Tennis, gli Under del Tc Viserba al “Saranno Famosi”

GIUSSANO. Un bel gruppo di giocatori del Tennis Club Viserba sono impegnati in questi giorni a Giussano (Monza-Brianza) nel torneo nazionale giovanile “Saranno Famosi”, il memorial “Giuseppe Ballabio” per Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nel tabellone Under 14 maschile approdano al 4° turno Federico Attanasio e Jacopo Andruccioli.

Under 14 maschile, 3° turno: Alessandro Scarpato-Jacopo Canini 6-3, 6-1, Gabriel Riva-Nicolò Brugioni 6-0, 6-2, Matteo Rigamonti (3.3)-Leonardo Tana 6-3, 6-0, Federico Attanasio-Alessandro Clerici 6-4, 6-2, Jacopo Andruccioli-Niccolò Zanaga 6-4, 6-2.

Tutto il gruppo è seguito in Lombardia dal maestro Marco Mazza.