Tennis, gli Under alla Pol. 2000 Cervia

Scatta domani sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc” che terrà banco fino al 6 luglio. Sono ben 144 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 27 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 3.5 Emma Mattone, davanti alla 4.1 Alessia Sofia Badea, nel maschile i giocatori con miglior classifica sono i 3.4 Lorenzo Sarra e Pietro Allegra, davanti ai 3.5 Lorenzo Xella, Alex Sciutti e Patrick Balc. Nell’Under 14 femminile guidano le fila le 3.5 Emma Mattone, Sofia Bianchi, Rachele Gusella e Sofia Sanchi. Nell’Under 14 maschile i big sono i 3.1 Riccardo Briganti, Noè Baldini e Riccardo Sartori.