Tennis, gli Under al via al Paradiso Cesenatico e alla Galimberti Academy

CESENATICO. La carica dei 109. Da sabato il Circolo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo Under 12-14-16, maschile e femminile, tappa del Circuito Regionale che vede al via, appunto, 109 giocatori nei sei tabelloni in programma fino al 18 agosto. Nell’Under 12 maschile (25 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine ad Alessandro Teodorani, Nicolò Maldini e Gianmaria Mussoni. Nell’Under 12 femminile (8 al via) Chiara Lugaresi è la giocatrice da battere davanti a Carolina Franchini. Nell’Under 14 maschile (29 iscritti) guidano le fila Federico Attanasio e Filippo Caminati, nell’Under 14 femminile (7 iscritte) la n.1 è Miriam Samorì.

Nell’Under 16 maschile (33 al via) i big sono nell’ordine Marco Veronesi, Diego Tarlazzi e Tommaso Giombini, nel femminile (6 iscritte) la giocatrice da battere è Lucrezia Cavalieri.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CATTOLICA. Si torna a fare tennis giovanile importante alla Galimberti Tennis Academy che da sabato ospita il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito regionale diretta dal giudice di gara Paolo Calbi e dal direttore di gara Nazario Boni. Notevole la partecipazioni, ben 174 gli iscritti, 130 i giocatori che si sono potuto accettare nel torneo che terrà banco fino al 18 agosto. Di questi 32 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 12 maschile (35 al via) i big sono nell’ordine Mattia Bongiovanni, Gabriele Aceto, Samuel Tigani e Mattia Vincenzi. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leo Mazzarini, Tommaso Pilati, Gabriele Luminari e Francesco Zanzini.

Nell’Under 12 femminile (12 al via) guida le fila Martina Ruggeri davanti al Lucrezia Lolli. Nel primo tabellone teste di serie nell’ordine a Caterina Cova e Virginia Arduini.

Nell’Under 14 maschile (35 gli ammessi) i giocatori da battere, secondo le classifiche, sono nell’ordine Andrea Picariello, Frederick Cortesi, Tommaso Zanzini e Michele Tonti. Nel primo tabellone teste di serie assegnate a Leonardo Carioni, Nicolò Della Chiara, Giulio Cavani, Elia Sabatini, Pietro Cespuglio, Samuele Del Santo ed Alex Sturani.

Nell’Under 14 femminile (16 iscritte) la n.1 è Emma Lanzoni, n.2 Gioia Angeli. Nella prima sezione n.1 Lucrezia Vanni, n.2 Eleonora Maria Ciuffoli e Lola Arlotti.