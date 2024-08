Tennis, gli Under al torneo “L’Estate sta Finendo” del Maretennis Bellaria

BELLARIA. Da sabato sui campi del Maretennis di Bellaria va in scena il torneo nazionale giovanile “L’Estate sta Finendo” che terrà banco fino al primo settembre. Sono 48 i giocatori al via nei tre tabelloni in programma. Nell’Under 14 maschile (ben 34 al via) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Carioni, Francesco Camagni, Nicolò Brugioni, Federico Sparagi e Filippo Albarello. 2° turno: Giorgio Feruzzi-Lorenzo Praconi 6-3, 6-2. 3° turno: Alberto Marciano-Pietro Decimo Gradoni 7-6, 3-0 e ritiro, Michelangelo Mami-Tommaso Allegra 6-1, 7-6, Alessandro Guzinschi-Riccardo Piraccini 7-5, 6-4, Pietro Fabbri-Francesco Zanzini 6-4, 7-5. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Federico Attanasio, Luca Battistini, Ian Catallo, Marco Menichetti, Filippo Caminati, Tommaso Zanzini, Michele Tonti e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Ginevra Baldazzi, n.2 Angelica Bonetti. Nell’Under 16 maschile Paolo Duranti e Riccardo Ronconi sono le due teste di serie del tabellone di 4°, in quello finale teste di serie assegnate nell’ordine a Federico Attanasio e Filippo Caminati.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Joel Eramo.