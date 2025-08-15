Tennis: gli Under al Queen’s e al Paradiso, i Veterani al Tc Riccione

CATTOLICA. Alle battute finali sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”.

Under 10 maschile, quarti: Nicola Fabbri-Lapo Ricciardelli 7-6, 6-3, Mattia Gaggi-Giovanni Genghini 6-0, 6-3, Leonardo Oligeri-Leonardo Castori 1-6, 6-4, 12-10, Edoardo Storchi-Mattia Paganelli 6-1, 6-0.

Nell’Under 10 femminile semifinali per Maya Puscas e Stefania Medeea Samoila, seguite da Matilde Ortolani e Ginevra Baronciani.

Quarti tabellone finale: Maya Puscas-Emma Liera 6-1, 6-3, Stefania Medeea Samoila-Giulia Paladini 6-3, 4-6, 13-11, Matilde Ortolani-Arianna Sakura De Franceschi 6-1, 6-1, Ginevra Baronciani-Letizia Muratori 6-0, 6-2.

Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna. Quarti: Bianca Rasi-Adele Fiorani 3-6, 6-2, 10-7.

Nel tabellone Under 12 maschile semifinali per Tommaso Cavassi, Alessandro Marcolino ed Enea Corazza.

Quarti: Tommaso Cavassi (n.2)-Denny Bentini (n.4) 6-0, 6-1, Alessandro Marcolini-Jacopo Marzatico 6-2, 7-5. Semifinali anche per Enea Corazza.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri.

CESENATICO. Il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico sta ospitando il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 14 maschile quarti per Davide Rossi, Leonardo Cenciarini, Nicolas Diazzi e Matteo Barberio.

Tabellone finale, ottavi: Davide Rossi-Tommaso Monti 6-3, 7-5, Nicolas Diazzi (n.4)-Elia Naldi 6-2, 6-4, Matteo Barberio-Nicolò Zagliani 6-1, 6-1, Edoardo Losole-Giacomo Balzani 6-2, 6-3, Leonardo Cenciarini-Federico Sparagi 5-7, 7-6 (3), 10-8.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni).

Quarti: Anna Foschini (n.4)-Gloria Nucci 2-6, 6-2, 10-2. Semifinale: Ginevra Baldazzi (n.2)-Cecilia Rondinelli 4-6, 6-4, 10-6.

Nell’Under 16 maschile il primo finalista è Lucio Argentieri (Sport Club Ozzano), seguito da Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna). Semifinali: Lucio Argentieri-Lorenzo Neri (n.3) 0-6, 6-4, 10-8, Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Giovanni Neri 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

RICCIONE. Il circuito regionale Veterani protagonista al Tennis Club Riccione con il torneo nazionale Over 45, 55, 65 maschile ed il Lady 40 femminile.

Nel torneo Over 45 finale tra Francesco Pratelli (Coopesaro Tennis) e Stefano Torrisi (Ct Cervia).

Quarti: Alberto Compagnoni (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-4, 7-5, Micael Montinari (3.4)-Alessandro Claysset (3.5) 5-7, 7-6, 10-5, Francesco Pratelli (3.3, n.2)-Enrico Romagnoli (4.1) 4-6, 6-2, 10-7.

In semifinale anche Stefano Torrisi (3.1, n.1). Semifinali: Torrisi-Compagnoni 6-1, 6-0, Pratelli-Montinari 6-1, 6-1.

Nel torneo Over 55 il primo finalista è il 3.2 Paolo Passerini (n.1). Il portacolori della Polisportiva Pontelungo Bologna ha battuto in semifinale il 3.3 riminese Leonardo Bertozzi (n.4) per 4-6, 1-0 e ritiro.

Quarti: Paolo Passerini (3.2, n.1)-Claudio Chiani (3.4) 6-2, 6-1, Leonardo Bertozzi (3.3, n.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-1, 6-3, Pietro Montemaggi (3.2, n.2)-Massimiliano Antonini (3.4) 3-2 e ritiro. Semifinali anche per Stefano Fiandri (3.3, n.3).

Nel tabellone femminile quarti: Giuliana Brunetti (3.4)-Manuela Benedettini (3.4) 6-3, 6-3, Daniela Morigi (3.4)-Alessandra Turrini Merli (3.5) 5-7, 7-5, 10-4, Laura Manizza (3.3, n.2)-Margaret Tonelli (3.5) 6-1, 6-0.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini.