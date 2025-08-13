Tennis: gli Under al Paradiso Cesenatico e al Queen’s, i Veterani al Tc Riccione

CESENATICO. Da sabato il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino al 17 agosto. Sono 67 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.Nell’Under 14 maschile si qualificano Benjamin Rossi, Davide Rossi, Giacomo Balzani e Luca Bertozzi.Primo tabellone, turno di qualificazione: Benjamin Rossi-Francesco Camagni (n.1) 6-4, 7-5, Davide Rossi (n.4)-Giacomo Forti 6-2, 6-2, Giacomo Balzani (n.3)-Tommaso Buffi 6-4, 6-2, Luca Bertozzi-Flavio Areolite (n.2) 6-3, 6-4.Tabellone finale, 1° turno: Nicolò Zagliani-Francesco Zanzini 7-5, 6-2.Nell’Under 14 femminile quarti: Anna Foschini (n.4)-Gloria Nucci 2-6, 6-2, 10-2, Ginevra Baldazzi (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-0.Nell’Under 16 maschile 4° turno: Marco Vittori-Riccardo Saltini 6-3, 6-3, Giovanni Neri-Matteo Rossi 6-3, 6-0. Quarti: Lorenzo Neri (n.3)-Leonardo Tana 7-5, 6-1, Lucio Argentieri-Federico Attanasio (n.2) 6-1, 6-2. Il giudice di gara è Marco Fucci.CATTOLICA. Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”.Under 10 maschile, turno di qualificazione: Leonardo Oligeri-Enea Bonacini 6-0, 6-0. 1° turno tabellone finale: Lapo Ricciardelli-Edoardo Suprani 6-4, 6-4, Giovanni Genghini-Federico Campana 7-6, 5-7, 11-9. Nell’Under 10 femminile si qualificano dalla prima fase a gironi Emma Liera e Giulia Paladini.Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna, mentre nel tabellone Under 12 maschile, quello più partecipato, i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 3.4 Christian Dreon, i 3.5 Tommaso Radic. Tommaso Cavassi, Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. Tabellone di 4° categoria, 4° turno: Denny Bentini (n.4)-Marco Mandelli 6-3, 7-6, Pietro Rovinelli-Mathias Tiboni 4-6, 6-2, 10-7, Alessandro Bernabè (n.3)-Giovanni Tomasetti 6-1, 6-2. Avanza anche Gianmaria Chietera. Larga la partecipazione degli allievi della Galimberti Tennis Academy che svolge la sua attività sui campi del Queen’s Club di Cattolica.La giudice di gara è Alessia Cervellieri.RICCIONE. Il circuito regionale Veterani protagonista al Tennis Club Riccione con il torneo nazionale Over 45, 55, 65 maschile ed il Lady 40 femminile.Nel torneo Over 45 turno di qualificazione: Enrico Romagnoli (4.1, n.1)-Villiam Ricci (3.5, n.3) 3-0 e ritiro, Andrea Bonivento (3.5, n.1)-Alfonso Marra (4.1) 7-6 (4), 6-0, Alessandro Claysset (3.5)-Simone Badei (3.5) 6-4, 4-6, 10-8, Gianluca Pagliuca (3.5, n.2)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-2, 6-1.Il più partecipato è il tabellone Over 55, tabellone finale 1° turno: Piergiorgio Morosini (3.5)-Stefano Menini (4.1) 6-4, 6-3, Villiam Ricci (3.5)-Pasquale Caserta (3.5) 6-4, 6-1, Gianluca Pagliuca (3.5)-Paolo Galbiati (4.1) 6-4, 4-1 e ritiro. 2° turno: Leonardo Bertozzi (3.3, n.4)-Maurizio Baroni Redeghieri (3.5) 3-6, 6-2, 10-8, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Riccardo Falcone (3.3) 4-6, 6-2, 10-5.Nel tabellone femminile turno di qualificazione: Francesca Sistu (4.3)-Monica Rossi (4.2, n.2) 5-7, 7-6, 10-5. Tabellone finale, 1° turno: Alessandra Merli Turrini (3.5)-Bernadetta Soriano (4.1) 7-5, 6-3. Quarti: Giuliana Brunetti (3.4)-Manuela Benedettini (3.4) 6-3, 6-3.Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini.