Tennis: gli Under al Cicconetti e al Cerri, i Veterani al via al Ten Sport Center

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini è ormai alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Il torneo terrà banco fino a domenica e vede al via 44 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 12 maschile quarti per David Vichi (Ssd Mta), Gianmaria Chietera (Ct Casalboni) ed Andrea Magnoni (Tc Riccione).

Tabellone finale, 2° turno: Tommaso Parenti-Pietro Rovinelli 4-6, 6-4, 10-6. Ottavi: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-7, 10-7, David Vichi-Filippo Dascalu 6-1, 7-5, Andrea Magnoni (n.3)-Tommaso Giuliani 6-4, 6-0-

Nel femminile la prima finalista è Sofia Sanchi (Tc Riccione, n.1), seguita da Nicole Colonna (n.2), portacolori del Ct Rimini, che nell’altra semifinale ha battuto 6-1, 6-2 Gioia Manfroni. Finale Sanchi-Colonna oggi alle 18.

Nell’Under 16 maschile 2° turno: Alessandro De Pascalis-Riccardo Muccioli 2-6, 6-3, 10-3, Marco Fuschillo 7-5, 6-1.

Nel femminile semifinale per Lucrezia Vanni (Tc Faenza). Quarti: Vanni-Bianca Lugaresi 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Le categorie giovanili si completeranno sui campi del Circolo Tennis Cicconetti con le categorie Under 10 e 14 in programma da oggi all’8 giugno. Nel complesso sono 76 gli iscritti a questo torneo, di cui 25 solo a livello Under 10. Nell’Under 14 femminile (8 iscritte) le big sono nell’ordine Greta Amaducci e Camilla Brolli. Nell’Under 14 maschile (ben 43 iscritti) si parte con una prima sezione nella quale i favoriti del seeding sono Leonardo Cenciarini, Leone Matteo Geri, Francesco Moretti e Timofey Levchenko. Nel tabellone finale queste le teste di serie: n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Marco Menichetti, n.3 Alessandro Casanova, n.4 Gianmaria Mussoni.

CATTOLICA. Entra nel vivo al Circolo Tennis Cerri il torneo Under 14, maschile e femminile, che terrà banco fino a domenica. Nel maschile brillano Riccardo Piraccini, Leone Matteo Geri, Luca Magnoni e Nicolò Bollini, nel femminile si qualificano Anita Amadio e Lavinia De Franco.

Maschile, 5° turno del primo tabellone: Riccardo Piraccini-Vittorio Patrignani 6-4, 6-7, 10-7, Leone Matteo Geri (n.2)-Davide Capodagli 5-7, 6-4, 10-8, Luca Magnoni-Alessandro Guzinschi 7-5, 6-2, Matteo Serafini-Francesco Camagni (n.3) 6-2, 6-0, Nicolò Bollini-Timofey Levchenko 6-3, 6-2.

Nel femminile 2° turno tabellone di 4°: Alessia Gullotti-Claudia Verdolin 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Anita Amadio (n.2)-Margherita Motta 6-4, 6-2, Lavinia De Franco-Giulia Conti (n.3) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

Intanto da oggi, sempre sui campi del Ct Cerrii, si gioca il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile, con 37 iscritti. Il torneo, che terrà banco fino all’8 giugno, è diretto dal giudice di gara Paolo Calbi e dalla direttrice di gara Francesca Cerri. Nel maschile (29 iscritti) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Gian Nicola Lonfernini e Federico Guerra, nel tabellone finale n.1 Francesco Muratori, n.2 Federico Attanasio, n.3 Andrea Picariello, n.4 Michele Tonti. Nel femminile prima la sezione Nc, poi il tabellone finale con Eleonora Maria Ciuffoli n.1 ed Eleonora Morosini n.2.

PINARELLA. Primi match, con 60 giocatori al via, per il torneo nazionale Veterani, sempre sui campi del Ten Sport Center. Nell’Over 45 (14 iscritti) i big sono nell’ordine i 2.8 Andrea Travaglini e Francesco Mandelli, a seguire i 3.2 Stefano Bucci e Flavio Millari. Nell’Over 55 (33 al via) i giocatori con classifica migliore sono il 3.1 Andrea Carotenuto ed i 3.3 Leonardo Bertozzi, Riccardo Montanari e Mattia Foschi. Prima sezione dedicata agli Nc, in quella finale le teste di serie sono andate nell’ordine a Carotenuto, Bertozzi, Foschi e Montanari.

Nell’Over 65 i 4.1 Alessandro Beccari e Stefano Mambelli sono i giocatori da battere, mentre tra le Ladies 40 spicca la presenza della 3.2 Paola Menozzi. Il torneo terrà banco fino al 9 giugno e sarà diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato.