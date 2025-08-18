Tennis, gli Under a Valle del Rubicone e al Cerri

Primi match nel torneo Under 14 a Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec”. Femminile, primo tabellone, primo turno: Bianca Amadei-Beatrice Sanna 2-6, 6-4, 10-1. Secondo turno: Giulia Conti (n.2)-Vittoria Parizzi 6-4, 6-1. Maschile, secondo turno: Andrea Monti-Alessandro Morigi 6-2, 6-0, Filippo Ricciardi-Filippo Berretti 6-2, 6-0. Terzo turno: Leonardo Conti-Lorenzo Praconi 6-7, 7-5, 10-3, Leonardo Giuliani-Tommaso Volponi 6-4, 6-1.Partito il torneo Under 12, maschile e femminile al Ct Cerri di Cattolica. Femminile, secondo turno: Anna Maria Magnani-Ginevra Ventura 6-2, 7-5. Maschile, terzo turno: Denny Bentini-Pietro Rovinelli 6-4, 6-4, Leonardo Glorio-Elia Ymerai 7-5, 6-2.