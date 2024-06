Tennis, gli Under a Forlimpopoli e Faenza

E’ giunto alle battute finali il torneo giovanile organizzato al Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli”. Nell’Under 12 femminile semifinali per Caterina Cova (Tc Faenza) e Sofia Bianchi (Tennis Villa Carpena). Quarti: Caterina Cova (n.1)-Eleonora Gridella 6-1, 6-2, Sofia Bianchi (n.3)-Chiara Lugaresi 6-3, 5-7, 10-8. Under 12 maschile tabellone finale, 3° turno: Matteo Campana-Francesco Leon Benericetti 6-2, 6-2, Riccardo Cricca-Davide Bendandi 3-6, 6-1, 10-5. In semifinale Andrea Bellavista (Ct Cesena). Nell’Under 14 femminile semifinali per Miriam Samorì (Tc Faenza) e Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta). Quarti: Miriam Samorì-Ginevra Baldazzi 7-5, 5-7, 10-5, Gaia Farolfi-Lucrezia Vanni 6-3, 6-1. Under 14 maschile, quarti: Leonardo Tana-Francesco Moretti 6-3, 6-0.

Under anche al Tc Faenza. Nell’Under 10 femminile si qualificano per il tabellone finale Noemi Gallina e Beatrice Benvenuti. Under 10 maschile, primo turno tabellone finale: Denny Bentini-Patrick Balc 6-4, 7-6, Alessandro Pinto-Liam Lanzoni 6-2, 4-6, 11-9, Stefano Scotto Di Gregorio-Giacomo Barbieri 6-4, 6-0, Lorenzo Xella-Romeo Mazzolini 6-1, 6-1. Under 12 maschile, terzo turno: Federico Montuschi-Nicolò Maldini 6-1, 6-0, Lorenzo Kapros-Tommaso Monti 3-6, 6-1, 10-6. Ottavi: Tommaso Pilati-Lorenzo Orselli 6-4, 6-2. Under 14 femminile, quarti: Angie Bentini (n.2)-Sara Chierici 6-1, 6-1, Miriam Samorì-Eva Raimondi 3-6, 6-4, 10-6. Under 14 maschile, secondo turno tabellone finale: Alessandro Casanova-Achille Mari 7-6, 4-6, 10-8.