Tennis, gli Under a Forlimpopoli e Faenza

Avanza il torneo giovanile al Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli. Under 12 femminile ottavi: Eleonora Gridella-Celeste Crepaldi 6-1, 7-5, Chiara Lugaresi-Maria Chiara Giordano 6-7, 6-3, 10-7, Mia Boskovic-Carolina Franchini 6-2, 6-3. Under 12 maschile tabellone finale, primo turno: Gianmaria Mancini-Elia Samorè 6-1, 6-1, Davide Bendandi-Tommaso Volponi 6-3, 6-1, Riccardo Cricca-Alberto Marciano 6-0, 6-4. Secondo turno: Andrea Bellavista-Riccardo Clarici 6-4, 6-4. Under Under 14 femminile prima sezione, turno di qualificazione: Aika Martina Casamenti-Giorgia Cevoli (n.2) 6-3, 6-1. Ottavi: Lucrezia Vanni-Maria Vittoria Marinelli 6-1, 6-3. Nel maschile prima sezione, quarto turno: Francesco Moretti (n.1)-Filippo Nanni 6-1, 6-3, Gianmaria Sarti (n.4)-Giorgio Feruzzi 6-0, 6-3, Emanuele Battistini-Gianmarco Meroni (n.2) 6-2, 6-3.

Under anche al Tc Faenza. Under 10 maschile, 2° turno del primo tabellone: Giacomo Barbieri-Jacopo Tazzari 6-3, 6-1, Manuel Vacca-Tommaso Drei 6-3, 6-1, Liam Lanzoni-Leonardo Castori 6-0, 6-0, Edoardo Garoia-Marco Boschetti 6-2, 6-2. Under 12 maschile, 2° turno: Riccardo Degli Angeli-Gianmaria Marchi 6-2, 6-2. 3° turno: Federico Montuschi-Nicolò Maldini 6-1, 6-0. Under 14 femminile 1° turno: Sofia Muccinelli-Shaylee Cieri 6-3, 6-1. 2° turno: Miriam Samorì-Gloria Nucci 6-4, 7-5. Quarti: Angie Bentini (n.2)-Sara Chierici 6-1, 6-1. Under 14 maschile 2° turno: Leone Matteo Geri-Alessandro Minguzzi 7-6, 6-3. 3° turno: Tommaso Brandano-Giacomo Covezzi 6-0, 6-1, Nicola Papageorgiou-Giacomo Da Ru 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Gabriele Pistorale-Alessandro Bisi (n.2) 6-1, 6-0.