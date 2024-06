Tennis, gli Under a Forlimpopoli

E’ giunto alle battute finali il torneo giovanile al Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli. Si tratta della prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli”. Nell’Under 12 femminile semifinali per Caterina Cova (Tc Faenza), Mia Boskovic (Tc Mantova) e Sofia Bianchi (Villa Carpena). Quarti: Caterina Cova (n.1)-Eleonora Gridella 6-1, 6-2, Sofia Bianchi (n.3)-Chiara Lugaresi 6-3, 5-7, 10-8. Under 12 maschile il primo finalista è Davide Puddu che ha beneficiato del forfait di Andrea Bellavista. Quarti: Elia Naldi (n.2)-Riccardo Cricca 6-2, 6-0. Under 14 femminile semifinali per Miriam Samorì (Tc Faenza) e Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta). Quarti: Miriam Samorì-Ginevra Baldazzi 7-5, 5-7, 10-5, Gaia Farolfi-Lucrezia Vanni 6-3, 6-1. Under 14 maschile, semifinale: Federico Attanasio (n.2)-Leonardo Tana 7-5, 6-2.