Tennis, gli Under 14 Longo e Pretolani vincono in Turchia

Bel successo di due allievi dell’Accademia del Villa Carpena, Daniele Longo e Riccardo Pretolani, nel tabellone di doppio del torneo Tennis Europe Under 14 turco di Antalya (3° categoria, terra), l’Ahmet Erguden Cup. I due giocatori del Club forlivese, seguiti in Turchia da coach Filippo Zanetti, hanno battuto Cercel-Krupa (Tur-Pol, n.2) per 6-3, 6-4, i russi Fiatskovich-Papruha per 6-0, 6-0, nei quarti gli altri russi Elias-Ryzhkin per 6-4, 1-6, 10-3, in semifinale i kazaki Makhanov-Zhetkerbay (n.6) per 3-6, 7-5, 10-5 ed in finale De Camargo Nardi-Garcia Domenech (Ita-Esp, n.8) per 6-1, 5-7, 10-6.

In singolare brillante prestazione di Daniele Longo che si è qualificato battendo uno dopo l’altro l’olandese Jonathan Fassaert per 6-0, 6-2 ed il georgiano Yuri Tiktopulo (n.3) per 6-0, 6-0, poi nel tabellone principale è approdato in semifinale grazie ai successi sul turco Ozan Akdogan (wild-card) per 6-0, 6-1, sul georgiano Zuka Kacheishvili (n.11) per 7-6 (5), 6-0 e sull’israeliano Iakov Lifshits (n.7) per 6-1, 4-6, 6-4, prima della sconfitta per 6-2, 6-3 contro il kazako Rodion Traigel (n.1). Bene anche Riccardo Pretolani che all’esordio nei main-draw ha travolto 6-0, 6-0 l’ucraino Alan Devletov, poi la sconfitta al 2° turno contro il kazako Ansar Niyetkaliyev (n.2) per 6-3, 6-2. Sempre nel singolare ottimo quarto di finale per la ravennate Gaia Donati, testa di serie n.12, che ha estromesso la spagnola Nikol Marentes Melnikova (qualificata) per 6-3, 6-1, la turca Irmak Ergun per 6-1, 6-1 e la slovacca Nela Scibranova per 6-4, 6-1, prima della sconfitta per 6-1, 6-2 contro la russa Elizaveta Nalesnik (n.16). Bene la Donati anche in doppio, in coppia con Francesca Fuzio. Le due hanno battuto al 1° turno le turche Ergun-Pilatin per 6-0, 6-1, al 2° turno Bliadze-Hasanbasoglu (Tur-Geo, n.8) per 4-6, 7-6 (3), 10-6 e nei quarti Akkoyun-Cicek (Tur) per 6-4, 6-1, prima di cedere 6-2, 4-6, 10-3 a Miliachenko-Orlova (Rus, n.3).