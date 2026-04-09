Tennis: gli Under 14 in campo allo Zavaglia, gli Under 10 al Maretennis

RAVENNA. Weekend con il tennis giovanile al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, in attesa della Coppa delle Viole. Sui campi di Via Marani andrà in scena, infatti, da domani a domenica, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 37 i giocatori al vi, di cui 33 nel maschile. In quest’ultimo torneo si parte dal tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Luca Vespasiano, Marco Bonora, Giulio Zama e Gianmaria Marchi. Nel tabellone finale n.1 Filippo Terenzi, n.2 Robert Sebastian Cadar. Nel femminile n.1 Greta Bighini, n.2 Bianca Amadei. Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

BELLARIA. Al via domani sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Fino al 19 aprile si daranno battaglia 29 giocatori, tra maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile si parte con la prima sezione Under 9, a seguire il tabellone finale, nel femminile si parte dai quarti. Il torneo è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.