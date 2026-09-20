Tennis, gli Under 12 del Tc Riccione secondi in Italia

Grande risultato per il Tc Riccione che conquista un prestigioso secondo posto nei campionati italiani Under 12 maschili a squadre. Il team della Perla Verde, guidato dal maestro Toni Loparo, è stato grande protagonista nelle Final-Eight andate in scena a Sanremo. La formazione romagnola ha esordito con una rotonda vittoria per 3-0 sul Ct Vela e Tennis di Messina: Gianmaria Dellarosa-Piermario Delia 6-3, 6-0, Gianmarco Diana-Gabriel Consolo 6-7 (7), 6-1, 7-6 (6), Dellarosa-Diana b. Barbaro-Michelin 6-2, 6-0. In semifinale altra vittoria, questa volta per 2-1, sul Tc Finale Ligure: Gianmarco Diana-Riccardo Rapetti 6-1, 6-0, Andrea Ascania Castellana-Gianmaria Dellarosa 6-3, 6-4, Dellarosa-Diana b. Castellana-Roccatagliata 6-0, 6-1. Finale per il titolo contro lo Sporting Club Sassuolo e sconfitta per il Tc Riccione per 2-0. Questi i parziali: Enrico Sesti-Gianmaria Dellarosa 6-3, 6-2, Tommaso Migliorini-Gianmarco Diana 6-3, 1-6, 6-4.