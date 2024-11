Tennis: gli Under 11 e 13 romagnoli allo Junior Master Road to Torino di Grugliasco, Under 10 e 12 al Tc Riccione

TORINO. Sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco va in scena il Junior Master Road to Torino 2024 Under 11 e 13, maschile e femminile. Nell’Under 13 femminile Emma Lanzoni (Tc Faenza) è la testa di serie n.5 ed al 2° turno affronta Carlotta Primerano.

Nell’Under 13 maschile spicca la presenza di Diego Tarlazzi (Tc Faenza), testa di serie n.4, e Pietro Tombari (Tc Riccione), n.2 del seeding. Entrambi partono direttamente dal 2° turno, Tarlazzi contro Matteo Romano, mentre il riccionese se la vedrà contro Jacopo Aragona.

In contemporanea si gioca da giovedì a domenica il Master Junior Next Gen Under 10 maschile ed Under 12, maschile e femminile, al Tennis Rivoli. Under 12 femminile, 1° turno: Rachele Franchini-Carla Losa 6-2, 7-5, Aurora Freni-Diamante Campana 6-1, 6-3. Parte dal 2° turno Sofia Foggia (n.3). Under 12 maschile, 1° turno: Alessandro Bacchini-Tommaso Francesconi 3-6, 6-2, 10-3.

Nell’Under 10 maschile avanzano il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) e Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione).

Under 10 maschile, 1° turno: Manuel Peregalli-Pietro Allegra 6-1, 6-0, Mattia Toscano-Mattia Sena 7-6 (7), 6-1, Davide Bonazza-Rafael Heinz 7-5, 6-1, Gianmaria Della Rosa-Leonardo Moretti 7-6 (4), 6-3.

RICCIONE. Da oggi a domenica il Tennis Club Riccione organizza il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, di doppio. Nell’Under 10 al via otto coppie nel femminile e ventuno nel maschile, una rassegna della categoria davvero partecipata. Nell’Under 12 maschile sono sedici le coppie iscritte, con le teste di serie assegnate nell’ordine a Riccardo Briganti-Cesare Biondi (n.1), Ludovico Zammarchi-Francesco Paganelli (n.2), Lorenzo Kapros-Nicolò Abbruzzese (n.3) e Timofey Levchenko-Mattia Vincenzi (n.4). Nell’Under 12 femminile (sette coppie in campo) n.1 la coppia di casa Virginia Arduini-Ioana Bala, seguita dall’altra coppia del Tc Riccione formata da Elisabetta Pastore ed Anita Amadio.

Il giudice arbitro è Simone Lusini.