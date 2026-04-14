Tennis, gli Under 10 al Trofeo di Primavera del Maretennis: Mattia Zammarchi, Alesio, Lucilla Zammarchi, Bindella e Taioli in semifinale

BELLARIA. Avanza sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Fino al 19 aprile si daranno battaglia 29 giocatori, tra maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile quarti per Pietro Morganti, semifinali per Mattia Zammarchi e Giacomo Alesio.

Maschile, ottavi: Leonardo Oligeri-Elia Pini 6-2, 6-3, Michele Forniti-Francesco Di Lena 6-2, 3-6, 10-8, Pietro Morganti-Martin Pennacchini 6-1, 6-0.

Quarti anche per Leonardo Rinaldini.

Quarti: Mattia Zammarchi-Pietro De Cesare 6-3, 6-2, Giacomo Alesio-Federico Campana 6-1, 6-0.

Nel femminile semifinali per Lucilla Zammarchi, Sofia Bindella e Martina Taioli.

Femminile, quarti: Lucilla Zammarchi-Isabella Capucci 5-3 e ritiro, Martina Taioli-Vittoria Korneva 6-0, 6-2, Sofia Bindella-Camilla Testa 6-1, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.