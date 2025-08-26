Tennis: gli Under 10-12 all’Up, i Veterani al Cacciari

TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis. Sono 58 i giocatori in campo nei quattro tabelloni in programma fino al 31 agosto. Tra questi sono 23 al via nei due tabelloni Under 10. Nell’Under 12 femminile teste di serie nell’ordine ad Elisabetta Pastore e Giulia Natali, nel torneo Under 12 maschile (31 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Christian Dreon, Patrick Balc, Riccardo Cricca e Riccardo Degli Angeli.

2° turno: Cesare Arnò-Federico Ballerini 6-3, 6-2, Pietro Frisoni-Francesco Facondini 6-3, 7-5, Francesco Panini-Riccardo Tarricone 6-0, 6-4.

3° turno: Gioele Romboli-Tommaso Mazzotti 6-4, 7-5, Edoardo Casadei-Luca Biadene 6-1, 6-1. 4° turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.

IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino al 2 settembre. Nel complesso sono 66 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Over 45 in bella evidenza Enrico Romagnoli.

1° turno: Marco Morandi (Nc)-Andrea Lugo (4.1) 7-6 (4), 3-6, 10-8. 2° turno: Enrico Romagnoli (4.1)-Davide Donadi (4.1) 6-3, 6-1. 3° turno: Stefano Monti (3.5)-Alberto Martini (3.5) 6-2, 6-2, Andrea Cucchi (3.5)-Daniele Tassi (4.1) 6-1, 6-3.

Nell’Over 55 in bella evidenza Roberto Russo, Andrea Masina e Daniele Ferragamo.

2° turno: Roberto Pettinari (4.4)-Gianpietro Marrobbio (4.5) 6-1, 3-4 e ritiro. 3° turno: Roberto Russo (4.3)-Andrea Palumbi (4.2) 3-6, 7-6 (7), 10-3, Daniele Ferragamo (4.2)-Stefano Di Cesare (4.4) 6-3, 6-3, Luca Bortolotti (Nc)-Maurizio Cerdini (4.2) 6-4, 6-4. Turno di qualificazione: Andrea Masina (4.4)-Silvano Rinaldi (4.1, n.3) 4-6, 6-3, 10-5, Gianluca Salsini (4.1, n.2)-Daniele Ferragamo (4.2) 6-4, 5-7, 10-3.

Nell’Over 65 semifinali per Stefano Montagna e Franco Torreggiani, in finale Alessandro Beccari (n.3), portacolori della Polisportiva Il Quadrifoglio.

Quarti: Stefano Montagna (3.5, n.1)-Francesco Benanchi (4.2) 6-2, 6-4, Franco Torreggiani (4.1, n.4)-Carles Tugnoli (4.1) 6-2, 6-3. Semifinale: Alessandro Beccari (4.1)-Franco Ghedini (3.5, n.2) 6-3, 6-3.

Tra le Ladies 40 2° turno: Federica Corbino (4.5)-Elisa Mazzini (Nc) 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.