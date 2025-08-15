Tennis, gli ultimi risultati del Terza al Venustas e del Quarta al Parckin

IGEA MARINA. Si gioca sui campi del Circolo Tennis Venustas il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile.

Avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Francesco Bagli, Francesco Paolini, Villiam Ricci e Luca Prati.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Mattia Baschetti (4.1, n.4)-Andrea Ferretti (4.3) 7-6 (5), 6-2, Giuseppe Falconi (4.1, n.8)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-4, 6-4, Gianluca Corradini (4.1, n.10)-Paolo Bernardini (4.2) 6-1, 6-4, Francesco Maestri (4.1, n.13)-Fabio Sartor (4.2) 7-5, 6-3.

Si qualifica anche Marco Vitali (4.4).

1° turno tabellone finale: Francesco Bagli (3.5)-Luca Vitali (4.3) 6-3, 6-4, Francesco Paolini (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-3, 6-2, Villiam Ricci (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-0, 6-0, Raffaele Brunelli (4.3)-Michele Moretti (3.5) 6-4, 6-3, Mirko Giardi (3.5)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-1, 6-1, Daniele Baracchi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 6-3, 6-2, Guido Giugliano (3.5)-Marco Magrini (4.4) 6-1, 6-2, Luca Prati (3.5)-Alessandro Giannini (4.3) 6-1, 6-1.

CESENATICO. Sui campi del Tc Parckin di Cesenatico va in scena il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione.

Nel maschile 1° turno del secondo tabellone: Riccardo Fabbri (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-3, 6-3, Lorenzo Bertelli (Nc)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-1, 6-0, Dario Ventura (4.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-4.

2° turno: Niccolò Tedeschi (Nc)-Fabio Montebelli (4.4) 6-1, 6-1, Davide Ingannato (4.4)-Robertino Neri (4.6) 6-3, 6-1, Gianni Mengozzi (4.4)-Manuel Tonolli (4.6) 6-3, 6-1, Pietro Gussio (4.3)-Mattia Mazzolini (4.5) 6-3, 6-2, Marco Vitali (4.4)-Federico Para (Nc) 6-0, 6-1, Federico Manzelli (4.3, n.6)-Simone Mazzoni (Nc) 6-3, 6-2, Lorenzo Pistocchi (4.3, n.7)-Giovanni Cianciaruso (Nc) 6-0, 6-0, Ettore Serra (4.5)-Luca Laraia (4.3, n.8) 6-3, 6-4, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Domenico Gasperini (4.3, n.9) 7-5, 6-3, Marco Portolani (4.3)-Mattia Andruccioli (4.4) 6-4, 6-2, Roberto Cerioli (4.3, n.10)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 6-3, 7-6 (9), Stefano Goretti (4.3)-Marco Magrini (4.4) 6-2, 6-0, Andrea Ferretti (4.3)-Claudio Masinelli (4.4) 6-4, 6-0, Ivan Giuseppe Saladino (4.4)-Thomas Guerra (4.3) 6-7 (4), 6-4, 10-7, Davide Pianini (4.3, n.13)-Mauro Giorgi (4.5) 6-3, 6-1.

Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Si parte con la sezione Nc, poi il secondo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.5 Desiree Ciampa, Francesca Vincenzi e Nataliya Bilan. Dal tabellone Nc si qualifica Angela Russo.

Nel doppio maschile al via 20 coppie. Nella prima sezione n.1 Zini-Riciputi, n.2 Tugnoli-Gollini, n.3 Giovanardi-Medici, n.4 Menzolini-Strada.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.