Tennis, gli Over 55 alla conquista del Messico

In cerca di un nuovo titolo iridato. Oggi Enrico Casadei, maestro del Tc Faenza, Paolo Pambianco, direttore tecnico del Ct Cervia, Giovanni Pacchioni, maestro e coach al Villa Carpena, e Marco Filippeschi partono per Città del Messico, dove da domenica al 3 maggio parteciperanno ai mondiali per nazioni Over 55. “Le ambizioni sono alte: con Francia e Stati Uniti, siamo nel lotto per le favorite al titolo mondiale”, dice Casadei alla vigilia del viaggio in Messico. L’anno scorso la squadra italiana fu sconfitta in finale dalla Francia.