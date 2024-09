Tennis, gli Open a Cesenatico e Pinarella

Jamal Urgese è il primo finalista nel torneo Open maschile all’Asd Paradiso di Cesenatico. Il portacolori del Villa Carpena ha battuto in semifinale il ravennate Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia) in tre set molto combattuti (7-5, 6-7, 10-4), semifinali per un altro portacolori del Carpena, Rafael Capacci che ha battuto Federico Baldinini 0-6, 7-5, 13-11.

Partito sui campi del Ten Sport Center di Pinarella il torneo Open femminile “Tennis Fun Rimini”. Nella prima sezione intermedia teste di serie le 4.1 Maria Vittoria Salvatori, Alessia Frontini, Elena Tarini e Margaret Tonelli, poi la seconda sezione intermedia con n.1 Gioia Angeli (3.1), n.2 Angie Bentini (3.1), n.3 Matilde Morri (3.2), n.4 Matilde Fini (3.2), poi il tabellone finale guidato dalla 2.5 Mia Chiantella, seguita dalle 2.6 Arianna Ovarelli e Sofia Regina. Primo tabellone, 2° turno: Alessia Tacconi (4.3)-Amelia Cavicchio (4.5) 6-0, 3-6, 10-6, Tatiana Scoccianti (4.6)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-3, 6-3.