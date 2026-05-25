Tennis, Giuliani, Piraccini, Cesari al 5° turno al Paradiso

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile brillano Andrea Giuliani, Alessandro Piraccini, Fulvio Cesari e Matteo De Angeli. Primo tabellone, terzo turno: Simone Mazzoni (4.4)-Mingxuan Chen (4.5) 6-1, 3-6, 10-5, Michele Riciputi (4.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-0, 6-3, Mattia Casadio (4.6)-Stefano Senin (4.4) 3-2 e ritiro. Quarto turno: Andrea Giuliani (4.4)-Andrea Razzani (4.6) 6-0, 6-2, Alessandro Piraccini (4.3)-Luca Bellucci (4.6) 6-0, 6-0, Fulvio Cesari (4.1)-Cristian Barasa (4.2) 6-2, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.9) 6-4, 6-2.

Femminile, primo tabellone, secondo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Aurora De Vincenzo (4.4) 7-5, 7-6 (2), Valentina Baldi (4.4)-Francesca Ghigi (4.3) 6-3, 6-2.