Tennis, Giuliani, Guerrini, Sgarbi al 4° turno al Mattei

Entra nel vivo il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Mattei di Ravenna. A segno nel tabellone finale Nicholas Giuliani, Gabriele Mariano Herrera Darias, Flavio Guerrini e Giovanni Sgarbi. Secondo turno: Lorenzo De Donato (4.5)-Lorenzo Massa (4.5) 6-0, 6-0, Giovanni Melandri (4.4)-Jacopo Tazzari (4.4) 6-0, 6-0, Leonardo Ancarani (4.4)-Lorenzo Saviotti (Nc) 6-3, 6-1, Marco Ranieri (Nc)-Piero Mainardi (4.3) 6-1, 6-3, Davide Muzzioli (4.3)-Maurizio Ceroni (4.5) 6-4, 6-2, Tommaso Pangrazi (Nc)-Lorenzo Corrado (4.4) 6-0, 6-1, Francesco Soprani (4.3)-Davide Grandi (Nc) 6-2, 6-3, Filippo Dal Borgo (4.6)-Stefano Zannoni (4.4) 6-1, 6-2.
Terzo turno: Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5)-Stefano Piani (4.3) 7-6, 3-1 e ritiro, Nicholas Giuliani (4.4)-Gabriele Lasconi (4.2) 6-0, 6-0, Flavio Guerrini (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-2, 3-6, 10-4, Giovanni Sgarbi (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-3.