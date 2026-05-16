Tennis, Giulia Ricci trionfa al Cerri

Giulia Ricci trionfa sui campi di casa nel torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Ct Cerri di Cattolica. In finale la 4.5 del Ct Cerri ha battuto Elena Tarini (Polisportiva 2000 Cervia) 7-5, 1-6, 11-9 al termine di un gran battaglia. Quarti: Elena Tarini (4.1, n.4)-Nicole Sabatini (4.4) 6-2, 6-2, Giulia Ricci (4.5)-Silvia Fumelli (4.3) 6-2, 6-0, Francesca Stefanelli (4.2, n.8)-Greta Fantini (4.3) 7-6, 1-6, 10-8, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Mariangela Leporale (4.3) 6-4, 5-7, 10-4. Semifinali: Stefanelli-Tarini 6-3, 5-7, 11-9, Ricci-Crescentini 6-0, 7-5.