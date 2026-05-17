Tennis, Giulia Ricci show: dopo Cattolica sbanca anche Riccione

Giulia Ricci trionfa sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione nel torneo di 4° categoria femminile. Protagoniste del match-clou Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club) e la portacolori del Ct Cerri di Cattolica che si è imposta 6-2, 4-6, 10-7, bissando così il successo ottenuto venerdì sera nella finale del torneo di 4° organizzato dal Circolo di casa.
Quarti: Luana Lanfranchi (4.2)-Alessia Frontini (4.1, n.2) 6-2, 0-3 e ritiro, Alessia Tacconi (4.1, n.1)-Sara Zeppi (4.2) 5-7, 6-4, 10-4, Giulia Ricci (4.5)-Paola Verlengia (4.1) 6-2, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Camilla Brolli (4.2) 4-6, 6-2, 11-9. Semifinali: Lanfranchi-Crescentini 6-2, 6-2, Ricci-Taccconi 6-4, 6-3.