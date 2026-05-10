Tennis: Giulia Paladini e Francesco Di Lena vincono l’Under 10 all’Alleanza Sportiva / GALLERY

RICCIONE. Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione è alle battute finali il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile vince Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team) che in finale ha sconfitto Camilla Testa (Ct Rimini) per 6-2, 6-3.

Quarti: Camilla Testa-Matilde Lodi 6-1, 6-2, Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 7-6, 6-1, Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 6-4, Giulia Paladini-Sofia Bindella 6-3, 6-3. Semifinali: Testa-Zammarchi 6-4, 6-0, Paladini-Taioli 1-0 e ritiro.

Nell’Under 10 maschile successo di Francesco Di Lena (Ct Rimini) che in finale ha superato Leonardo Gaudenzi (Ct Zavaglia) per 1-6, 6-0, 10-8.

Quarti: Mathias Bedendo-Lluac Pragliola 6-1, 6-3, Pietro De Cesare-Noel Zefiro 7-6, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Leonardo Rinaldini 6-7, 7-6, 10-7. In semifinale anche Francesco Di Lena. Semifinali: Leonardo Gaudenzi-Matthias Bedendo 6-0, 6-2, Francesco Di Lena-Pietro De Cesare 1-6, 6-1, 10-8.

Nell’Under 12 maschile il primo a raggiungere la finale è stato Patrick Balc (Ten Sport Center), seguito da Pietro Allegra (Ct Cesena).

Semifinali: Patrick Balc (n.2)-Matteo Silvani 6-2, 6-4, Pietro Allegra (n.1)-Riccardo Monti 7-6, 6-1.

Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).

Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Antonia Sabrina Puscas (n.2) 6-0, 6-3, Emma Mattone (n.1)-Ginevra Baronciani 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

Intanto da sabato è partito, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Sono 21 le giocatrici al via nella rassegna che si concluderà il 17 maggio con la finale. Le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Alessia Tacconi, Alessia Frontini, Claudia Crescentini ed Elisabetta Dallari. 1° turno: Nadia Zerbini (Nc)-Eleonora Cassoli (4.6) 6-4, 4-6, 10-4. 2° turno: Giulia Magnani (4.6)-Elisa Gentili (4.5) 4-6, 7-6, 10-5.