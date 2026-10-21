Tennis: Giulia Dell’Aquila, Alessia Frontini e Claudia Crescentini in semifinale al “Città di Coriano”, Mastromattei, Ricci, Bernardini e Righetti all’Over 45 del Tc Riccione

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano”. Approdano alle semifinali Giulia Dell’Aquila (Tc Viserba), Alessia Frontini (Queen’s Club) e Claudia Crescentini (Tc Coriano).
Ottavi: Virginia Amadori (4.2)-Claudia Montanari (4.3) 6-1, 6-2.
Quarti: Alessia Frontini (4.1, n.4)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-2, 5-7, 10-6, Giulia Dell’Aquila (4.2)-Lucia Pecci (4.1, n.3) 6-1, 6-3, Claudia Crescentini (4.1, n.2)-Valentina Galli (4.6) 6-3, 7-5.
Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Alessandro Gallerani.
RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile.
Nell’Over 45 approdano alle semifinali Daniele Mastromattei (Tc Viserba), Villiam Ricci (Ct Cerri), Marco Bernardini (Tc Coriano) e Fabio Righetti (Tc Viserba).
Over 45, quarti: Villiam Ricci (3.5, n.4)-Lucio Longoni (4.3) 6-1, 6-3, Marco Bernardini (3.4, n.3)-Sandro Grossi (3.5) 6-3, 6-3, Fabio Righetti (3.4, n.2)-Francesco Mazza (3.5) 6-3, 6-0.
Nell’Over 55 in finale Marco Gianfrini (Ct Cicconetti), semifinali per Mirko Giardi (San Marino Tennis Club).
Quarti: Mirko Giardi (3.5)-Marino Masi (4.1) 4-6, 7-6 (6), 10-7.
Semifinali: Marco Gianfrini (4.1)-Leonardo Bertozzi (3.4, n.2) 6-4, 6-4.