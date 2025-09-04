Tennis, Giulia D’Altri in semifinale al Casalboni

Avanza il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile ottavi per Pietro Matteini, Valerio Carli, Luca Blatti e Alessandro Manduchi. Quarto turno: Nicolò Ceccarelli (3.4)-Jacopo Andruccioli (3.3, n.8) 6-1, 6-2, Alberto Compagnoni (3.4)-Simone Rocchi (3.5) 6-3, 6-4, Mario Borghi (3.4)-Jacopo Canini (3.3, n.7) 7-5, 6-1, Pietro Matteini (4.1)-Bruno Rossi (3.4) 6-2, 6-4, Valerio Carli (3.5)-Riccardo Fusconi (3.4) 7-6, 6-1, Luca Blatti (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-4, 6-1, Alessandro Manduchi (3.4)-Nicola Ravera (3.3) 7-5, 1-0 e ritiro.

Nel femminile la prima semifinalista è Giulia D’Altri che ha sconfitto Daniela Morigi (3.4) 4-6, 6-2, 10-5.