Tennis, Giugliano e Manduchi in tabellone al Venustas

Si fa sul serio sui campi del Ct Venustas nel torneo Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi. Dal tabellone di 3° si qualificano per il main-draw Edoardo Pozzi (Ct Baia Pesaro), Guido Giugliano (Misano Sporting Club), Alberto Levoni (Galimberti Tennis Team) e Julian Manduchi (Ct Massa). Turno di qualificazione: Edoardo Pozzi (3.1, n.4)-Alessandro Monti (3.2) 6-2, 6-1, Guido Giugliano (3.3)-Alessandro Fenoglietti (3.1, n.7) 6-4, 6-3, Alberto Levoni (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.9) 6-1, 6-7 (6), 16-14, Julian Manduchi (3.1)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.11) 6-2, 7-5.
Sorteggiato intanto il tabellone finale che vede nel ruolo di prime teste di serie il 2.3 Nicola Filippi, i 2.5 Edoardo Pagnoni, Federico Baldinini, Luca Bartoli, i 2.6 Diego Orlando, Jacopo Martinelli, Mattia Benedetti e Giovanni Femia.