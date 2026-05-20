Tennis, Giovanni Casadei vince il Trofeo del Gelso al Venustas

IGEA MARINA. Giovanni Casadei trionfa ad Igea Marina. Il portacolori del Tennis Villa Carpena ha sconfitto in finale Nicola Marchi (Ct Gambettola) conquistando così il primo gradino del podio nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gelso. Il match-clou si è giocato questa sera ed alla fine Casadei si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-6.

Quarti: Marco Oliva (4.1, n.8)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) 6-0, 1-6, 10-8, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Daniele Mastromattei (4.1, n.13) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Mirco Boschi (4.1, n.14) 7-5, 6-2, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Roberto Sanzani (4.2) 1-0 e ritiro.

Semifinali: Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Marco Oliva (4.1, n.8) 5-7, 6-4, 10-2, Nicola Marchi (4.3)-Fabio De Santis (4.1, n.2) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi. Da sabato sui campi del Circolo Tennis Venustas saranno protagoniste le giocatrici impegnate nel torneo di 4° categoria.