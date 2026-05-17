Tennis giovanile, nel vivo l’Under 14-16 del Ten Sport Center e l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 del Carpena

PINARELLA. Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile che terrà banco fino al 17 maggio.

Nell’Under 14 si qualificano Andrea Caminati, Marco Bonora, Gianmaria Marchi e Riccardo Degli Angeli.

Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Andrea Caminati-Leon Francesco Benericetti (n.1) 6-1, 6-4, Marco Bonora (n.4)-Davide Bendandi 6-1, 6-1, Gianmaria Marchi-Giulio Zama (n.3) 6-3, 6-3, Riccardo Degli Angeli (n.2)-Diego Barchi 6-3, 6-3.

Nell’Under 16 maschile quarti per Alessandro Minguzzi, Samuel Cavallini, Gabriele Pistorale e Riccardo Vecchi.

Ottavi: Alessandro Minguzzi-Filippo Menzolini 6-4, 7-6, Samuel Cavallini-Emanuele Battistini 3-6, 7-5, 10-8, Gabriele Pistorale-Andrea Samorì 6-0, 6-2. Quarti anche per Riccardo Vecchi.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Ten Sport Center, va in scena il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che terminerà il 24 maggio con le finali. Nel complesso sono 57 i giocatori al via, tra questi 18 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile (33 iscritti) si parte con una sezione intermedia Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Tommaso Cavassi, Pietro Allegra, Patrick Balc ed Alex Sciutti. Nell’Under 12 femminile n.1 Agnese Casalini, n.2 Stefania Medeea Samoila.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

FORLI’. Da oggi al 24 maggio al Tennis Villa Carpena di Forlì va in scena un grande appuntamento con il tennis giovanile di alto livello. Si giocherà infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni. Di questi solo a livello di Under 10 sono 33.

Nell’Under 12 femminile (20 iscritte) la n.1 è Giorgia Rombi, n.2 Sofia Sanchi, n.3 Gisele Dallari, n.4 Giulia Natali.

1° turno: Erica Garavini-Caterina Canepa 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 maschile (49 al via) si parte con il primo tabellone Nc, poi il secondo nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ad Alessandro Bisi, Pietro Gubbini, Noah Prati, Leonardo Mancin, Gianmarco Abbruzzese e Ludovico Tura. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Davide Bonazza, n.3 Pietro Allegra, n.4 Enea Corazza.

Turno di qualificazione Nc: Matteo Silvani-Edoardo Giusberti 6-2, 6-2, Michele Cortesi-Tobia Di Diodoro 6-4, 4-6, 10-4, Tommaso Drei-Giulio Ricci 7-5, 6-2, Liam Lanzoni-Diego Picciuolo 6-2, 6-0.

Secondo tabellone, 2° turno: Elia Ymeraj-Mattia Pambianco 6-7, 6-1, 10-4, Alessio Morozzi-Edoardo Garoia 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile (23 al via) primo tabellone con Lavinia De Franco n.1 e Giulia Bartoccini n.2, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Ioana Bala, n.3 Anita Amadio, n.4 Caterina Cova.

1° turno: Bianca Ricci-Noemi Pellezzi 6-0, 6-0.

Nel tabellone maschile (63 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Luca Vespasiano, Giulio Zama, Giulio Matteo Barani, Davide Bendandi, Lorenzo Saccani, Luca Magnoni e Gianmaria Marchi. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Zanardi, n.2 Noè Baldini, n.3 Alessio Pinti, n.4 Nicolò Maldini, n.5 Tommaso Monti, n.6 Mattia Vincenzi, n.7 Mattia Bruni, n.8 Leonardo Cenciarini.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.