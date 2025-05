Tennis giovanile: Giulia Natali vince l’Under 12 al Ten Pinarella, i risultati dell’Under 12-16 al Cicconetti e dell’Under 14 al Cerri

PINARELLA. Alle battute finali sui campi del Ten Pinarella per il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile.

Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Castori (Tennix Training Center) e Matteo Silvani (Ct Cesena). Ha vinto Matteo Silvani per 6-0, 6-4.

Quarti: Leonardo Castori-Riccardo Monti 6-3, 6-2, Alessio Morozzi-Giovanni Sabato 6-0, 6-2, Matteo Silvani-Elia Martini 6-0, 6-1, Marco Boschetti-Edoardo Suprani 6-0, 6-1. Semifinali: Castori-Morozzi 6-3, 6-4, Silvani-Boschetti 6-0, 6-1.

Nell’Under 10 femminile si è imposta Lina Mazzarini (Ct Casalboni) in finale su Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) per 6-0, 6-2.

Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Alissa Capellini 3-6, 6-4, 13-11, Lina Mazzarini-Vittoria Korneva 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) ed Alessandro Marcolini (Galimberti Tennis Team).

Semifinali: Cavassi (n.1)-Achille Amadio 6-3, 6-1, Marcolini-Manuel Monterastelli 6-1, 6-4.

Nell’Under 12 femminile in finale Asia Caputo (Ct Pieve di Cento) che in semifinale ha battuto la n.1 del seeding, Nicole Colonna, per 5-7, 6-4, 10-8, e Giulia Natali (n.2), portacolori del Ct Rimini, che nell’altra semifinale ha battuto Sabrina Antonia Puscas per 3-6, 6-2, 13-11. Successo nel match-clou per Giulia Natali con il punteggio di 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto da domani scatta con 60 giocatori al via il torneo nazionale Veterani, sempre sui campi del Ten Sport Center. Nell’Over 45 (14 iscritti) i big sono i 2.8 Andrea Travaglini e Francesco Mandelli. Nell’Over 55 (33 al via) i giocatori con classifica migliore sono il 3.1 Andrea Carotenuto ed i 3.3 Leonardo Bertozzi, Riccardo Montanari e Mattia Foschi. Nell’Over 65 i 4.1 Alessandro Beccari e Stefano Mambelli sono i giocatori da battere, mentre tra le Ladies 40 spicca la presenza della 3.2 Paola Menozzi. Il torneo terrà banco fino al 9 giugno e sarà diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato.

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini va in scena il torneo nazionale giovanile Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Il torneo terrà banco fino al primo giugno e vedrà al via 44 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 12 maschile in bella evidenza David Vichi (Ssd Mta).

Tabellone finale, 1° turno: Pietro Rovinelli-Tommaso Semprini 2-6, 7-6, 11-9. 2° turno: David Vichi-Gioele Romboli 7-6, 1-6, 10-4, Tommaso Giuliani-Federico Montesi 7-6, 6-2.

3° turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-7, 10-7, David Vichi-Filippo Dascalu 6-1, 7-5.

Femminile, quarti: Bianca Rasi-Sofia Sabatini 3-6, 6-3, 10-8.

Nell’Under 16 maschile il 3.3 di casa Emmanuele Bomba precede i 3.4 Leonardo Tana e Tommaso Zanzini. 1° turno: Riccardo Muccioli-Mattia Colacone 6-2, 6-1.

Nel femminile guidano il seeding le 3.4 Paola Israelachvili, Ginevra Baldazzi e Beatrice Zamboni. Turno di qualificazione: Bianca Lugaresi-Valentina Flenghi (n.1) 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Le categorie giovanili si completeranno sui campi del Circolo Tennis Cicconetti con le categorie Under 10 e 14 in programma dal 30 maggio all’8 giugno.

CATTOLICA. Entra nel vivo al Circolo Tennis Cerri il torneo Under 14, maschile e femminile, che terrà banco fino al primo giugno. Nel maschile brillano Riccardo Piraccini, Nicolò Bollini e Matteo Serafini, nel femminile Margherita Motta e Lavinia De Franco.

Maschile, 3° turno sezione 4° categoria: Vittorio Patrignani-Giovanni Maria Cenni 6-2, 6-1. 4° turno: Riccardo Piraccini-Leonardo Pedrella Moroni 6-2, 6-2, Davide Capodagli-Filippo Ricciardi 6-2, 7-5, Alessandro Guzinschi-Lorenzo Cavessi 6-4, 6-4, Matteo Serafini-Leonardo Timpano 6-2, 6-3, Nicolò Bollini-Leonardo Giuliani 6-4, 6-1.

Nel femminile 1° tabellone di 4°: Claudia Verdolin-Amelia Cavicchio 6-3, 6-4. 2° turno: Margherita Motta-Eleonora Morosini 6-2, 6-3, Lavinia De Franco-Anna Gennari 6-1, 1-6, 10-8.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.