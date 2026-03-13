Tennis giovanile: domani scattano la fase regionale Under 16 femminile e l’Under 14-16 del Misano Sporting Club

RIMINI. Al via domani la prima fase regionale a gironi del campionato Under 16 femminile. Alla chiusura delle iscrizioni risultano partecipanti alla manifestazione 43 squadre. La Commissione Giovanile ha valutato le formazioni sulla base delle giocatrici denunciate in formazione e ha esentato dalle fasi a girone le seguenti cinque squadre che accederanno direttamente alla fase a tabellone: Sporting Club Sassuolo A, Tc Faenza A, Ct Massa Lombarda B e Tc Riccione A. Inoltre, sulla base dei giocatori denunciati in formazione, la Commissione Giovanile ha esentato dalla prima fase a girone 14 squadre che accederanno quindi direttamente alla seconda fase a gironi, tra queste Tc Faenza B e Ct Casalboni Santarcangelo. Le altre 24 squadre sono state valutate dal Settore Tecnico Regionale e sono state suddivise in una prima fase a gironi composta da 6 gironi da 4 squadre ciascuno. La prima squadra classificata di ogni girone accederà con le 14 squadre esentate alla seconda fase, sempre a girone, composta da 5 raggruppamenti da 4 squadre. Nel 1° girone in campo Ct Cesenatico (Stella Della Bartola, Alice Pagliarani ed Allegra Bertozzi), Asbi Imola (Greta Bighini, Bianca Bulzamini e Giada Gabaldo), Casale Tennis Club (Maya Mazzolani, Giulia Markiewicz e Valeria Callegari) e Ct Cacciari (Elena Albertazzi, Ludovica Morini Monferini e Sofia Scheda). Nella prima giornata: Ct Cesenatico-Casale Tc e Asbi Imola-Ct Cacciari. Nel 2° girone in campo Tc Viserba (Claudia Verdolin e Shaylee Cieri), Ct Casalboni B (Olga Pellicciari e Petra Guidi), Ct Cicconetti (Camilla Brolli, Letizia Cavalli e Sofia Morri) e Tc Riccione B (Anna Parmeggiani ed Eleonora Maria Ciuffoli). Prima giornata: Tc Viserba-Ct Cicconetti e Ct Casalboni B-Tc Riccione B.

MISANO. Weekend con il tennis giovanile di qualità al Misano Sporting Club che ospita il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel complesso sono 54 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Il torneo con più iscritti è l’Under 14 maschile con 28 giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, poi la sezione intermedia con Luca Vespasiano n.1, Gianmaria Marchi n.2, Luca Magnoni n.3 e Marco Mandelli n.4. Nel tabellone finale n.1 Elia Naldi, n.2 Leonardo Cenciarini. Nel torneo Under 14 femminile (9 iscritte) n.1 Caterina Larotonda, n.2 Giulia Natali. Nell’Under 16 maschile (16 iscritti) si parte con la prima sezione che vede come teste di serie nell’ordine Vittorio Patrignani e Giorgio Feruzzi, nel tabellone finale n.1 Leonardo Tana, n.2 Elia Sabatini.

Il giudice di gara è Michele Cotelli, direttore di gara Giovanni Pentucci.