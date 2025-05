Tennis giovanile: Cavassi vince l’Under 12 a Pinarella, i risultati del Cicconetti, Sena vince il Circuito Kinder a Jesi, da domani il torneo “Frizer” al Ct Massa

PINARELLA. Alle battute finali sui campi del Ten Pinarella per il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) in finale su Alessandro Marcolini (Galimberti Tennis Team) per 6-2, 6-0.

Semifinali: Cavassi (n.1)-Achille Amadio 6-3, 6-1, Marcolini-Manuel Monterastelli 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto da oggi scatta con 60 giocatori al via il torneo nazionale Veterani, sempre sui campi del Ten Sport Center. Nell’Over 45 (14 iscritti) i big sono nell’ordine i 2.8 Andrea Travaglini e Francesco Mandelli, a seguire i 3.2 Stefano Bucci e Flavio Millari. Nell’Over 55 (33 al via) i giocatori con classifica migliore sono il 3.1 Andrea Carotenuto ed i 3.3 Leonardo Bertozzi, Riccardo Montanari e Mattia Foschi. Nell’Over 65 i 4.1 Alessandro Beccari e Stefano Mambelli sono i giocatori da battere, mentre tra le Ladies 40 spicca la presenza della 3.2 Paola Menozzi. Il torneo terrà banco fino al 9 giugno e sarà diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato.

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini è in pieno svolgimento il torneo nazionale giovanile Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Il torneo terrà banco fino al primo giugno e vede al via 44 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 12 maschile in bella evidenza David Vichi (Ssd Mta).

Tabellone finale, 1° turno: Pietro Rovinelli-Tommaso Semprini 2-6, 7-6, 11-9. 2° turno: David Vichi-Gioele Romboli 7-6, 1-6, 10-4, Tommaso Giuliani-Federico Montesi 7-6, 6-2.

3° turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-7, 10-7, David Vichi-Filippo Dascalu 6-1, 7-5.

Nel femminile la prima finalista è Sofia Sanchi (Tc Riccione).

Nell’Under 16 maschile il 3.3 di casa Emmanuele Bomba precede i 3.4 Leonardo Tana e Tommaso Zanzini. 1° turno: Riccardo Muccioli-Mattia Colacone 6-2, 6-1.

Nel femminile guidano il seeding le 3.4 Paola Israelachvili, Ginevra Baldazzi e Beatrice Zamboni. Turno di qualificazione: Bianca Lugaresi-Valentina Flenghi (n.1) 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Le categorie giovanili si completeranno sui campi del Circolo Tennis Cicconetti con le categorie Under 10 e 14 in programma da domani all’8 giugno. Nel complesso sono 76 gli iscritti a questo torneo, di cui 25 solo a livello Under 10. Nell’Under 14 femminile le big sono le 4.1 Rebecca Chirivino, Camilla Brolli. Greta Amaducci ed Anna Parmeggiani. Nell’Under 14 maschile (ben 43 iscritti) i giocatori con miglior classifica sono i 3.3 Lorenzo Cordella, Marco Menichetti ed Alessandro Casanova.

Intanto un altro successo di prestigio per il talento del Ct Cicconetti, Mattia Sena. L’allievo della scuola agonistica del Ct Cicconetti ha vinto la tappa del Circuito Kinder andata in scena al Ct Jesi, qualificandosi così per la fase nazionale a Roma. Sena ha vinto il “Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving 2025” al Circolo Cittadino mettendo in fila nell’Under 10 Guglielmo Ferranti in semifinale per 6-2, 6-2 ed in finale Tommaso Petrini per 6-1, 6-3.

MASSA LOMBARDA. Scatta domani il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda, il trofeo “Frizer”. Sono 98 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10, che terranno banco fino all’8 giugno. Nell’Under 12 femminile n.1 Greta Bonaventura, n.2 Martina Calabria. Nell’Under 12 maschile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Federico Montuschi, n.3 Fabio Federico Penzo, n.4 Riccardo Cricca. Nell’Under 14 maschile (29 iscritti) primo tabellone di 4° categoria con Nicolò Maldini n.1, Leone Matteo Geri n.2, Filippo Bellotto n.3 e Jacopo Mainardi n.4. Nel tabellone finale n.1 Filippo Terenzi, n.2 Alessandro Teodorani. Nell’Under 14 femminile n.1 Anna Foschini, n.2 Gaia Farolfi, n.3 Miriam Samorì.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi.