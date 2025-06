Tennis giovanile: ala via domani i tornei Under al Tc Laghi Forlimpopoli e al Tc Faenza

FORLIMPOPOLI. Scatta domani sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli la seconda edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “Hotel Giannina”, con 43 giocatori al via, di cui 12 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile la n.1 è Noemi Caligari, n.2 Sophia Zoumbare. Nell’Under 12 maschile n.1 Matteo Campana, n.2 Patrick Balc, n.3 Riccardo Degli Angeli. Il torneo di Forlimpopoli terrà banco fino al 22 giugno.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.

FAENZA. Ai nastri di partenza, da domani al 22 giugno, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza. Sono 101 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma. Sono 25 i giocatori al via a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 4.2 Lucia Tarlazzi e Caterina Larotonda, nell’Under 12 maschile (25 iscritti) i big sono il 3.3 Alessandro Teodorani ed i 3.4 Tommaso Monti e Tommaso Migliorini. Nell’Under 14 maschile (32 al via) guidano le fila i 3.3 Marco Menichetti, Alessandro Teodorani, Cesare Biondi, Noè Baldini e Riccardo Briganti, nel femminile spicca la presenza delle 3.3 Federica Foschi e Beatrice Zamboni.