Tennis giovanile, al Tc Ippodromo parte l’Emilia Romagna Junior Tour

È partita al Tennis Club Ippodromo di Cesena una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 120 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma fino al 16 giugno. Nei due tabelloni Under 10 gli iscritti nel complesso sono 30.

Under 12 femminile

Nell’Under 12 femminile teste di serie assegnate a Caterina Cova e Sofia Muccinelli. 2° turno: Lavinia De Franco - Chiara Lugaresi 6-1, 6-0, Noemi Caligari - Maria Chiara Giordano 6-2, 6-0.

Under 12 maschile

Nel partecipato torneo maschile (33 iscritti) i giocatori da battere sono nell’ordine Mattia Vincenzi, Cesare Biondi, Riccardo Briganti e Lorenzo Orselli. 2° turno: Julian Macini - Aaron Cavallini 6-0, 6-1, Matteo Campana - Gianmaria Mussoni 6-4, 6-1, Alberto Marciano - Gianmaria Mancini 2-6, 6-2, 12-10, Riccardo Degli Angeli - Diego Casadei 6-2, 6-4, Giacomo Forti - Andrea Bellavista 2-6, 6-0, 14-12.

Under 14 maschile

Nell’Under 14 maschile (39 iscritti) i big sono Riccardo Bogdan Pastrav e Pietro Tombari. Si parte dal primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Filippo Caminati, Giacomo Guerrini e Francesco Camagni. Primo tabellone, 2° turno: Tommaso Gallinucci - Emanuele Battistini 7-5, 6-0, Enrico Romagnoli - Pietro Gerani 7-6, 1-6, 10-6, Marco Filippi - Simone Detti 7-5, 1-6, 10-3, Leone Franchi - Alessandro Guzinschi 6-4, 6-1. 3° turno: Flavio Areolite - Nicolò Bollini 2-6, 6-4, 10-6, Francesco Moretti -Pietro Reggiani 6-2, 6-2.

Under 14 femminile

Nell’Under 14 femminile guida le fila Agata Bravin. 1° turno: Giorgia Cevoli - Maria Chiara D’Accampo 7-5, 3-0 e ritiro. Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.