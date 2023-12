Tennis, giovani protagonisti nel week-end a Riccione

Da venerdì a domenica il Tennis Club Riccione ospita un notevole torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono ben 116 i giocatori al via, con tanti giocatori di talento locali. Solo a livello di Under 10 sono 35 i giocatori iscritti. Nell’Under 12 femminile (20 iscritte) n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini, n.3 Eva Raimondi. Nell’Under 12 maschile n.1 Ludovico Zammarchi, n.2 Nicolas Conti, n.3 Alessandro Casanova, n.4 Francesco Paganelli. Passiamo all’Under 14. Nel maschile (25 al via) guidano le fila nell’ordine Julian Manduchi, Antonio Muratori e Francesco Muratori, nel femminile (11 iscritte) le big sono nell’ordine Vittoria Muratori e Ludovica Altini. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.