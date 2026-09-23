Tennis: Giovagnoli, Franchini, Fabbri e Muratori in evidenza allo Junior Tour di Rijeka

Rijeka. Marco Giovagnoli e Rachele Franchini, entrambi portacolori del Ct Massa, Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) e Vittoria Muratori (Tc Riccione) tra i protagonisti nel torneo Itf Junior Tour croato di Rijeka (J30, terra). Il riminese si è qualificato battendo uno dopo l’altro il croato Matej Malcic per 6-2, 6-0, lo sloveno Dan Turnsek (n.1) per 7-5, 7-6 (5) e nel turno finale il rumeno Sebastian Bejan (wild-card) per 6-0, 6-1, poi all’esordio nel main-draw ha battuto l’ungherese Oszkar Varga per 6-4, 6-3, prima della sconfitta per 6-1, 6-4 contro il croato Roko Zahirovic (n.7). 1° turno: Marko Pilic (Cro)-Riccardo Bogdan Pastrav (n.8) 6-4, 6-0.

Doppio, 1° turno: De Maio-Pastrav (n.7) b. Savgira-Varga (Rus-Hun) 6-1, 6-4, 2° turno contro Bulatovic-Potocniak (Cro), Giovagnoli-Tanzi b. Morna-Stoica (Rou) 6-4, 6-4, 2° turno contro Hradilek-Li (Svk-Chn, n.8).

Femminile, qualificazioni, turno finale: Sara Kovacevic (Slo, n.1)-Vittoria Muratori 7-5, 1-6, 10-5, Caterina Burini-Rachele Franchini 2-6, 6-2, 10-6, Gioia Angeli-Laura Hrle (Cro) 5-7, 7-5, 11-9.

1° turno tabellone finale: Rachele Franchini (lucky-loser)-Nea Jercog (Cro, wild-card) 6-2, 3-6, 6-4, Vittoria Muratori (lucky-loser)-Nina Schmidova (Cze) 7-5, 7-5, Lucija Vojak (Cro)-Gioia Angeli (qualificata) 4-6, 6-2, 7-5, Camilla Fabbri (n.4)-Lana Pleskovic (Slo) 6-3, 6-0. Al 2° turno: Franchini-Bianca Del Sal (n.16), Muratori-Ana Marija Rebic (Cro, n.6), Fabbri-Lilli Marth (qualificata).

Doppio, 1° turno: Franchini-Johri b. Kovacevic-Brekalo (Slo-Cro) 6-3, 6-2, 2° turno contro Komljenovic-Likic (Cro, n.6), Pavincic-Skender (Cro, n.8) b. Angeli-Muratori 7-6 (1), 7-6 (3).