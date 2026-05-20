Tennis, Giovagnoli e Muraccini a segno all’Open del Parckin

CESENATICO. Entra nel vivo il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro, in programma fino al 24 maggio. Nel tabellone finale conquistano il 5° turno Marco Giovagnoli (Ct Massa) ed il sammarinese Mattia Muraccini (Valmarecchia Sporting Club). 3° turno: Andrea Cogo (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-7, 10-2, Leone Spadoni (2.8)-Beniamino Savini (2.7) 6-4, 6-4, Matvii Lemishko (2.8)-Federico Strocchi (2.6) 6-2, 1-6, 10-7, Manuel Alberto Righi (2.6)-Mattia Occhiali (2.7) 6-0, 4-1 e ritiro, Diego Zanni (2.7)-Giacomo Ercolani (2.8) 4-1 e ritiro, Davide Brunetti (2.7)-Andrea Monti (3.1) 6-3, 6-0.

4° turno: Marco Giovagnoli (2.8)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Riccardo Muratori (2.7) 2-6, 6-0, 11-9.

Nel femminile avanzano nel main-draw Giorgia Marconi, Matilde Morri e Chiara Giorgetti.

1° turno tabellone finale: Maria Fornari (2.7)-Eliza Andra Deaconu (2.7) 7-6, 6-3, Giorgia Marconi (2.8)-Agata Bravin (3.1) 6-3, 6-4, Matilde Morri (2.8)-Angelica Bonetti (3.1) 5-7, 6-4, 10-6, Chiara Giorgetti (2.8)-Bianca Cecchini (3.2) 4-6, 6-3, 10-7.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.