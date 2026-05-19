Tennis, Giovagnoli e Monti al 3° turno a Cesenatico

Entra nel vivo il torneo Open, maschile e femminile al Tennis Club Parckin di Cesenatico. Nel tabellone finale volano al terzo turno, tra gli altri, Leone Spadoni (Ct Castenaso), Marco Giovagnoli (Ct Massa), Vittorio Sgariglia, allievo della Galimberti Tennis Aacdemy, e Andrea Monti (Ct Cesena).
Secondo turno: Leone Spadoni (2.8)-Pietro Rinaldini (3.1) 6-3, 6-4, Marco Giovagnoli (2.8)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-3, 6-2, Vittorio Sgariglia (3.1)-Diego Cencini (2.8) 6-3, 6-3, Enea Sabatini (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-2, Alessandro Naso (3.1)-Simone Antonio Stipo (2.8) 6-2, 3-6, 10-6, Matvii Lemishko (2.8)-Alessandro Bernardelli (3.1) 6-4, 6-1, Luca Butti (2.8)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-3, 6-4, Giacomo Ercolani (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-3, 3-6, 10-7, Andrea Monti (3.1)-Federico Duranti (2.8) 6-3, 6-0.
Femminile, primo turno tabellone finale: Maria Fornari (2.7)-Eliza Andra Deaconu (2.7) 7-6, 6-3.