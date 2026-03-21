Tennis, Giovagnoli al terzo turno a Pescara

Sui campi del Ct Pescara va in scena una tappa del circuito dei tornei di prequalificazione Bnl, maschile e femminile, dotata nel complesso di 23.000 euro di montepremi. Nel maschile tra i big troviamo il 2.1 Daniel Bagnolini, i 2.2 Enrico Baldisserri, Noah Perfetti e Jacopo Bilardo, il 2.3 Lorenzo Beraldo e il 2.4 Samuel Zannoni. Brillante partenza del riminese Marco Giovagnoli, portacolori del Ct Massa Lombarda, che approda al 3° turno dopo due ottime vittorie. Il 2.8 allievo della Ravenna Academy ha battuto 7-5, 7-6 il pari classificato Tommaso Pagliaricci poi si è confermato superando 6-1, 6-2 l’altro 2.8 Piero Finocchi. Nel femminile spicca la presenza della 2.5 Sara Aber.