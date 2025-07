Tennis: giornata di finali per il Trofeo Under “La Bcc”, partito il torneo Veterani del Centro Sportivo Paradiso

CERVIA. Alle battute finali sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, Trofeo “La Bcc”. Nell’Under 12 femminile finale tra Caterina Larotonda (Ct Bologna) e Lucia Tarlazzi (Tc Faenza). Semifinali: Caterina Larotonda (n.1)-Emma Curcio, 6-1, 6-2, Lucia Tarlazzi-Alessia Barducci (n.2) 6-2, 0-6, 10-7.

Nell’Under 12 maschile finale tra Alessandro Teodorani (Ct Massa) ed Edoardo Catalano (Tennis Training).

Quarti: Alessandro Teodorani (n.1)-Alessandro Marcolini 6-3, 6-3, Matteo Coppini-Tommaso Cavassi (n.4) 6-2, 6-4, Edoardo Catalano (n.2)-Matteo Campana 6-3, 6-1, Davide Bonazza (n.3)-Patrick Balc 6-2, 6-4. Semifinali: Teodorani-Coppini 6-0, 6-3, Catalano-Bonazza 2-6, 6-3, 10-7.

Nell’Under 14 maschile il primo finalista è Mattia Spizzica (n.1), portacolori del Tennisclub Rungg, che ha beneficiato del forfait di Filippo Terenzi.

Quarti: Riccardo Briganti (n.3)-Alessandro Casanova 7-5, 6-1, Riccardo Sartori (n.2)-Nicola Papageorgiou 5-7, 6-1, 10-7.

Nell’Under 14 femminile semifinali per Ilinka Cilibic, Sofia Talamelli e Diamante Campana.

Quarti: Sara Chierici (n.2)-Anna Foschini 7-5, 6-3, Ilinka Cilibic (n.1)-Eva Raimondi 6-1, 6-3, Sofia Talamelli-Agata Bravin 6-1, 7-5, Diamante Campana (n.3)-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-1.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi.

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale Veterani organizzato dal Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico.

Si tratta del torneo che prevede quattro tabelloni, Over 45-55 e 65, oltre al tabellone Lady 40 (limitato alla 3° categoria). Il torneo, diretto dal giudice di gara Marco Fucci e dal direttore di gara Chiara Magnani, terrà banco fino al 13 luglio. Sono 64 i giocatori al via, suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 2° turno: Sandro Grossi (4.2)-Thomas Zagnoli (3.5) 7-6 (3), 7-5, Mattia Graffiedi (4.1)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 3-6, 6-4, 10-8, Fabio Bernagozzi (3.5)-Raffaele Zoffoli (4.1) 7-6 (4), 4-0 e ritiro.

Nell’Over 55 (19 iscritti) n.1 Pietro Montemaggi (3.2), n.2 Mattia Foschi (3.3), n.3 Leonardo Bertozzi (3.3), n.4 Riccardo Falcone (3.3).

Nell’Over 65 2° turno: Cesare Cavagnino (4.4)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-4.

Nel tabellone Lady 40 (24 iscritte) 1° turno: Luana Lanfranchi (Nc)-Elisa Gentili (4.6) 6-1, 6-1.

2° turno: Desiree Ciampa (4.5)-Francesca Ghigi (4.5) 6-1, 6-3, Daniela Benedettini (4.4)-Marina Maldini (4.5) 6-2, 6-4.