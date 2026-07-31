Tennis, giornata di finali per il Trofeo del Governatore Under 10-12-14 al Casalboni

SANTARCANGELO. E’ giunto alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Leonardo Oligeri (Ct Casalboni).
Semifinali: Francesco Di Lena (n.2)-Martin Pennacchini 6-0, 6-3, Leonardo Oligeri (n.1)-Davide Marchioni 6-1, 6-2.
Nell’Under 12 maschile in finale Andrea Magnoni (Tc Riccione) e Mattia Gaggi (Ct Casalboni).
Semifinali: Andrea Magnoni-Alessio Pinto (n.2) 7-6, 6-3, Mattia Gaggi (n.1)-Alessio Morozzi 6-4, 6-1.
Nell’Under 12 femminile in finale la n.1 del seeding, Asia Montanari (Ct Casalboni) e Iole Calcagno (n.2), portacolori del Ct Rimini, che in semifinale ha sconfitto 6-1, 6-4 Anita Brolli.
Nell’Under 14 maschile semifinali (oggi dalle 15) per Alessandro Marcolini, Federico Bettinelli, Gianmaria Mussoni e Ludovico Zammarchi.
Tabellone finale, quarti: Federico Bettinelli (n.1)-Giacomo Balzani 6-3, 6-4, Gianmaria Mussoni-Luca Magnoni 6-4, 6-1, Alessandro Marcolini-Lorenzo Saccani 6-2, 6-7, 10-5, Ludovico Zammarchi (n.2)-Luca Bertozzi 6-1, 7-6.
Nel femminile finale tra Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) e Bianca Amadei (Ct Massa). Semifinali: Elisabetta Pastore (n.1)-Eleonora Morosini 6-2, 6-2.
Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.