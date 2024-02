Tennis, Giorgia Rombi e Stefano Scotto Di Gregorio vincono il “Fiordiprimi” Under 10 al Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Giorgia Rombi e Stefano Scotto Di Gregorio sono i vincitori del torneo nazionale Under 10, il trofeo “Fiordiprimi”, organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con la formula Rodeo. Nel maschile Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) ha battuto in semifinale Tommaso Cavassi per 4-0, 4-2 ed in finale Denny Bentini per 4-1, 4-0. Semifinale: Bentini-Lorenzo Xella 4-2, 4-0. Nel femminile si è imposta Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo) che ha superato in semifinale Carlotta Cova per 4-0, 4-2 ed in finale Sara Gavagna per 4-0, 4-1.

Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Roberto Montesi.