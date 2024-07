Tennis, Giorgetti-Zanni la finale del Venustas

Sarà tra Francesco Giorgetti e Diego Zanni, un derby del Tc Viserba, la finale del torneo Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, in programma lunedì alle 19.30. Nel derby del Tc Viserba di semifinale, Francesco Giorgetti, tecnico della Federazione Sammarinese, si è imposto 6-1, 6-4 su Samuel Zannoni. La seconda semifinale, in programma sabato, non si è disputata per il ritiro di Matteo Magnaterra, un forfait che ha dato via libera a Diego Zanni, testa di serie n.1. Nei quarti Diego Zanni (Tc Viserba) ha battuto 6-7, 6-4, 10-7 il riccionese Jacopo Antonelli, bene Matteo Magnaterra (Tc Porto Recanati) ha estromesso il cesenate Andrea Rondoni 6-4, 6-4, mentre Giorgetti ha battuto Sevan Bottari (2.5) 6-1, 6-3