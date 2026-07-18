Tennis, Gioia Angeli agli ottavi a Cattolica

Entra nella fase più interessante il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy. Sezione di 3°, tabellone finale, primo turno: Diego Cencini (2.8)-Felix Legnani (3.1) 6-4, 6-3, Pietro Spezi (3.1)-Tommaso Giombini (2.8) 6-4, 0-6, 10-7, Alessandro Cardinaletti (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 6-4, 7-6, Alberto Maria Mami (2.8)-Enea Castelvetro (2.8) 6-1, 6-1, Nicolò Silvestrini (2.8)-Alessandro Marcantoni (3.1) 6-3, 6-2, Leone Spadoni (2.8)-Alessandro Pesaresi (2.8) 2-6, 6-4, 11-9, Enea Sabatini (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-3, 6-2. Secondo turno: Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Davide Bolzoni (3.2) 6-2, 6-1, Leonardo Romano (3.1)-Andrea Monti (2.8) 6-4, 6-1.
Nel femminile approda agli ottavi Gioia Angeli (Tc Riccione). Secondo turno: Francesca Mora (3.1)-Bianca Solazzi (2.8) 4-6, 6-3, 11-9, Lisa Pierini (2.8)-Asia Mancini (2.8) 6-1, 6-0, Valentina Pasquinelli (2.8)-Alice Rossi (2.8) 6-3, 6-2. Terzo turno: Gioia Angeli (2.7)-Anna Foschini (3.2) 6-1, 6-2.