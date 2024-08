Tennis, Ginevra Baldazzi vince sul Rubicone

Alle battute finali il torneo Under 14, il 1° trofeo “I Tesori del Rubicone” organizzato dal Circolo Valle del Rubicone. Nel maschile Geremia Hanau (Ct Don Bosco) ha battuto in finale Michele Tonti (Tc Riccione) 6-2, 6-1. Quarti: Michele Tonti-Jacopo Luciano 6-1, 6-0, Geremia Hanau-Marco Menichetti 6-2, 6-2, Lorenzo Ravaglia (n.2)-Leonardo Carioni 6-2, 6-3. Semifinali. Tonti-Luca Battistini (n.1) 7-5, 6-2, Hanau-Ravaglia 6-1, 6-2. Nel femminile successo di Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni), in finale su Sara Chierici (Ct Castenaso) 6-4, 6-2. Semifinali: Ginevra Baldazzi (n.1)-Virginia Arduini 6-4, 6-1, Sara Chierici (n.2)-Anna Parmeggiani 6-3, 6-1.